В Ростовской области на судне на реке Дон обнаружили тело матроса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как в трюме судна, находящегося на Александровском рейде в Ростовской области, было обнаружено тело матроса, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК России.

По предварительным данным, в ночь на 5 сентября в трюме судна "ОТА-947", расположенного на Александровском рейде Аксайского района Ростовской области, обнаружено тело матроса 1996 года рождения.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены все члены экипажа, назначена судебно-медицинская экспертиза.