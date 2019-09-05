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РИА Новости

В Ростовской области на судне на реке Дон обнаружили тело матроса

11:56 05.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как в трюме судна, находящегося на Александровском рейде в Ростовской области, было обнаружено тело матроса, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК России.
По предварительным данным, в ночь на 5 сентября в трюме судна "ОТА-947", расположенного на Александровском рейде Аксайского района Ростовской области, обнаружено тело матроса 1996 года рождения.
В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены все члены экипажа, назначена судебно-медицинская экспертиза.
"Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
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