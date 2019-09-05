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РИА Новости
Восточный экономический форум

Абэ призвал Путина сделать все для движения к мирному договору

11:55 05.09.2019 (обновлено: 13:04 05.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума – 2019
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума – 2019
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке призвал Владимира Путина сделать все, чтобы Япония и Россия двигались вперед, пока не достигнут главной цели - мирного договора.
"Владимир, давай вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед, пока не достигнем цели", - сказал японский премьер.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.
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Восточный экономический форумСиндзо АбэВладимир ПутинЯпонияРоссияВ мире
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