Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T11:46Z
https://ria.ru/20190905/1558334875.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155331/70/1553317062_0:39:3072:1767_1036x0_80_0_0_381fb2c6800ccd5a64891f688804b3b7.jpg
РИА Новости

В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновении

11:46 05.09.2019
195
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкСитуация в Донбассе
Ситуация в Донбассе
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Ситуация в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики утратила стабильность, заявил РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
Он пояснил, что обострение ситуации и увеличение интенсивности обстрелов происходит, как правило, в одних и тех же горячих точках - это окраины Горловки и населенные пункты Коминтерново, Дзержинское, Заиченко, Ленинское на юге ДНР.
"К сожалению, ситуация на линии боевого соприкосновения сторон утратила свою относительную стабильность, которая фиксировалась в первые недели введенного перемирия", - сказал Якубов.
Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019
11:26РИА Новости
В ДНР назвали причину отсутствия прогресса в переговорах по Донбассу
Он отметил, что за три последние недели украинские силовики более 150 раз нарушали режим прекращения огня на окраине Горловки и юге ДНР.
"Периоды боевой активности со стороны вооруженных формирований всегда сменяются периодами спада. Такое положение дел - уже традиция для противника. Поэтому единственное, что можно прогнозировать, это продолжение тактики резкого, провокационного, но эпизодического увеличения боевой активности", - сказал Якубов.
Руководитель представительства ДНР в СЦКК подчеркнул, что усиление обстрелов со стороны силовиков не редко бывают связаны со встречами на разном уровне по теме мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
210012
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)В мире
Рекомендуем
Украинский военный
В ДНР заявили, что предотвратили попытку ВСУ проникнуть в республику
РИА
Новости
Андрей Марочко
В ЛНР рассказали о спорах вокруг Минских соглашений
Военнослужащие армии Украины
ВСУ оборудуют позиции на участке разведения сил в Донбассе, заявили в ЛНР
Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019
В ДНР назвали причину отсутствия прогресса в переговорах по Донбассу
Лента
новостей
Президент РФ В. Путин принял участие в работе Восточного экономического форума
Абэ передал Путину позицию Токио из-за открытия завода на Шикотане
Тюрьма
В ДНР подозреваемого в шпионаже приговорили к 17 годам лишения свободы
Военнослужащие армии Украины
Силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Военнослужащие армии Украины
АТЦ СНГ: новый украинский гранатомет попал к террористам раньше, чем в ВСУ
Военнослужащий в ЛНР
Разведка ЛНР сообщила о технике силовиков в жилых районах в Донбассе
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
В Донецке прогремел взрыв, пострадал сотрудник полиции
Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума
Абэ: России и Японии нельзя больше медлить с заключением мирного договора
И.о. министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Киев не выполнил ни одного пункта Минских соглашений, заявили в ДНР
Демонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019
В Китае предостерегли чиновников из США от вмешательства в дела Гонконга
Столица Южной Осетии город Цхинвал
Южная Осетия прокомментировала гуманитарную операцию в Знаурском районе
Украинские военные с беспилотным летательным аппаратом. Архивное фото
В ДНР заявили об уничтожении беспилотника силовиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов" Юрий Петерсон
Лента новостейМолния