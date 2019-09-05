В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновении

ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики утратила стабильность, заявил РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Он пояснил, что обострение ситуации и увеличение интенсивности обстрелов происходит, как правило, в одних и тех же горячих точках - это окраины Горловки и населенные пункты Коминтерново, Дзержинское, Заиченко, Ленинское на юге ДНР.

"К сожалению, ситуация на линии боевого соприкосновения сторон утратила свою относительную стабильность, которая фиксировалась в первые недели введенного перемирия", - сказал Якубов.

Он отметил, что за три последние недели украинские силовики более 150 раз нарушали режим прекращения огня на окраине Горловки и юге ДНР.

"Периоды боевой активности со стороны вооруженных формирований всегда сменяются периодами спада. Такое положение дел - уже традиция для противника. Поэтому единственное, что можно прогнозировать, это продолжение тактики резкого, провокационного, но эпизодического увеличения боевой активности", - сказал Якубов.