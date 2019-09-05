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РИА Новости
Культура

Крым за пять лет стал важным культурным центром России, заявил Аксенов

11:42 05.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Крым за последние пять лет стал местом проведения масштабных культурных событий и мероприятий, полуостров переживает расцвет культуры, считает глава региона Сергей Аксенов.
"Пять российских лет стали периодом расцвета крымской культуры. Сегодня наш полуостров – важный культурный центр страны, место проведения масштабных общероссийских и международных мероприятий, место притяжения для творческих, свободных, энергичных людей", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Глава Крыма сообщил, что к 1 сентября 2019 года крымские музеи посетили более 2,6 миллиона человек, а посещаемость музейных учреждений выросла с 2015 года более чем на треть. Он также отметил, что в 2019 году музеи Крыма посетили 600 тысяч детей. Он напомнил, что по решению правительства региона дети до 16 лет независимо от гражданства могут посещать музеи республики бесплатно.
"За восемь месяцев в Крыму реализовано более трех десятков значимых фестивальных проектов и более 600 культурных акций. Среди них – международный фестиваль "Великое русское слово", международный фестиваль театрального искусства "Боспорские агоны", открытый фестиваль студенческого театрального искусства "Сцена-Молодость-Крым", Koktebel Jazz Party и многие другие. Сейчас проходит фестиваль детского и семейного кино "Солнечный остров", а по его завершении стартует Ялтинский Международный кинофестиваль "Евразийский мост", - написал Аксенов.
Он добавил, что власти Крыма за первое полугодие оказали содействие более чем 30 кинокомпаниям в подготовке и проведении съемок на территории полуострова.
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