Крым за пять лет стал важным культурным центром России, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Крым за последние пять лет стал местом проведения масштабных культурных событий и мероприятий, полуостров переживает расцвет культуры, считает глава региона Сергей Аксенов.

"Пять российских лет стали периодом расцвета крымской культуры. Сегодня наш полуостров – важный культурный центр страны, место проведения масштабных общероссийских и международных мероприятий, место притяжения для творческих, свободных, энергичных людей", - написал Аксенов на своей странице в соцсети " ВКонтакте ".

Глава Крыма сообщил, что к 1 сентября 2019 года крымские музеи посетили более 2,6 миллиона человек, а посещаемость музейных учреждений выросла с 2015 года более чем на треть. Он также отметил, что в 2019 году музеи Крыма посетили 600 тысяч детей. Он напомнил, что по решению правительства региона дети до 16 лет независимо от гражданства могут посещать музеи республики бесплатно.

"За восемь месяцев в Крыму реализовано более трех десятков значимых фестивальных проектов и более 600 культурных акций. Среди них – международный фестиваль "Великое русское слово", международный фестиваль театрального искусства "Боспорские агоны", открытый фестиваль студенческого театрального искусства "Сцена-Молодость-Крым", Koktebel Jazz Party и многие другие. Сейчас проходит фестиваль детского и семейного кино "Солнечный остров", а по его завершении стартует Ялтинский Международный кинофестиваль "Евразийский мост", - написал Аксенов.