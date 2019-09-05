В ДНР подозреваемого в шпионаже приговорили к 17 годам лишения свободы

ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Подозреваемый в шпионаже на украинские спецслужбы приговорен Верховным судом самопровозглашенной Донецкой народной республики к 17 годам лишения свободы, сообщили в четверг РИА Новости в Генпрокуратуре ДНР.

"Установлено, что фигурант уголовного дела с сентября 2015 по август 2017 года, выполняя задание иностранной разведки, путем визуального наблюдения собирал сведения о местах дислокации войсковых частей и перемещении военнослужащих Народной милиции ДНР, после чего передал их представителю разведки", - заявили в пресс-службе Генпрокуратуры ДНР.

В ведомстве уточнили, что собранные данные подсудимый передавал украинским спецслужбам. Кроме того, по версии следствия, на подконтрольной Киеву территории подозреваемый прошел обучение по обращению со взрывчатыми веществами для "осуществления террористической деятельности на территории ДНР".