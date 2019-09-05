В России надежно закрывают то, что пока должны прятать, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия активно привлекает иностранные инвестиции, в том числе в авиастроение, где открыто работает с зарубежными партнерами по строительству Sukhoi Superjet, но при этом надежно закрывает то, что "мы должны держать пока при себе".

"Конечно, что касается авиазавода, они (инвестиции - ред.) уже есть. Весь мир знает наши так называемые "сушки"... Sukhoi Superjet уже производится нами совместно с итальянскими и французскими партнерами. Мы работаем, мы открыты в этой части, нам нечего прятать. Хотя нет, есть что, но мы надежно закрываем то, что мы должны держать пока при себе. Но при этом есть все возможности для современной эффективной кооперации", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, возможно ли привлечение иностранных инвестиций в авиастроение и развитие космодрома "Восточный".

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Президент также уточнил, что "Восточный" это не военный космодром, он предназначен для пусков прежде всего в гражданских целях.

"Поэтому мы не просто считаем, что можем там работать совместно с иностранными партнерами, а мы заинтересованы в этом и будем обязательно привлекать к этому сотрудничеству", - добавил Путин.

Он отметил, что с Индией уже есть совместный проект в области космоса, также РФ активно работает по этим программам с Китаем, также существует хорошее сотрудничество с Европейским космическим агентством.

Путина спросили на ВЭФ, действительно ли иностранцы могут прийти на космодром и завод, который делает знаменитые "сушки"?



"Нам нечего прятать, - ответил он. Но тут же с улыбкой поправился: Хотя нет, есть что, но мы надежно закрываем то, что должны держать пока при себе". pic.twitter.com/5w72ZCe1OS — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 5 сентября 2019 г.