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РИА Новости
Восточный экономический форум

В России надежно закрывают то, что пока должны прятать, заявил Путин

11:39 05.09.2019 (обновлено: 13:08 05.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия активно привлекает иностранные инвестиции, в том числе в авиастроение, где открыто работает с зарубежными партнерами по строительству Sukhoi Superjet, но при этом надежно закрывает то, что "мы должны держать пока при себе".
"Конечно, что касается авиазавода, они (инвестиции - ред.) уже есть. Весь мир знает наши так называемые "сушки"... Sukhoi Superjet уже производится нами совместно с итальянскими и французскими партнерами. Мы работаем, мы открыты в этой части, нам нечего прятать. Хотя нет, есть что, но мы надежно закрываем то, что мы должны держать пока при себе. Но при этом есть все возможности для современной эффективной кооперации", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, возможно ли привлечение иностранных инвестиций в авиастроение и развитие космодрома "Восточный".
Президент также уточнил, что "Восточный" это не военный космодром, он предназначен для пусков прежде всего в гражданских целях.
"Поэтому мы не просто считаем, что можем там работать совместно с иностранными партнерами, а мы заинтересованы в этом и будем обязательно привлекать к этому сотрудничеству", - добавил Путин.
Он отметил, что с Индией уже есть совместный проект в области космоса, также РФ активно работает по этим программам с Китаем, также существует хорошее сотрудничество с Европейским космическим агентством.
"Несколько пусков мы осуществляли в интересах наших инопартнеров, в том числе в интересах США. Эти пуски планируется в значительной степени переводить на космодром "Восточный". Поэтому я не вижу ни одного направления, которое могло бы быть закрыто для наших иностранных партнеров. Наоборот, мы заинтересованы в привлечении, в том числе по "Звезде", - рассказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
10:55Восточный экономический форум
Путин: для иностранных партнеров на Дальнем Востоке открыты все сферы
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Восточный экономический форумSukhoi SuperjetВладимир ПутинРоссияЭкономика
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