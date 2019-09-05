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РИА Новости

В Казани ищут ушедшую из дома 14-летнюю девочку

11:38 05.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
КАЗАНЬ, 5 сен - РИА Новости. Полицейские разыскивают 14-летнюю девочку из Казани, ушедшую из дома 27 августа, которая могла уехать за пределы Татарстана, сообщает управление МВД России по городу.
"В полицию Казани 27 августа обратилась 48-летняя жительница города с заявлением об установлении местонахождения ее пропавшей дочери. Девочка ушла из дома рано утром и до настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно. Сотовый телефон недоступен", - говорится в сообщении.
По данным УМВД, есть основания полагать, что девочка покинула пределы республики вместе с другом. Ранее, в апреле этого года она уже уходила из дома, и была обнаружена в Краснодарском крае.
Приметы девочки: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, длинные светло-русые волосы, на левой руке – черный тряпичный браслет, на безымянном пальце правой руки татуировка из хны в виде обручального кольца. Была одета в серо-черную толстовку, шорты, кеды цвета хаки, с собой был серый рюкзак.
Полиция Казани обратилась к гражданам с просьбой оказать содействие в розыске девочки.
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