В Казани ищут ушедшую из дома 14-летнюю девочку

КАЗАНЬ, 5 сен - РИА Новости. Полицейские разыскивают 14-летнюю девочку из Казани, ушедшую из дома 27 августа, которая могла уехать за пределы Татарстана, сообщает управление МВД России по городу.

"В полицию Казани 27 августа обратилась 48-летняя жительница города с заявлением об установлении местонахождения ее пропавшей дочери. Девочка ушла из дома рано утром и до настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно. Сотовый телефон недоступен", - говорится в сообщении.

По данным УМВД, есть основания полагать, что девочка покинула пределы республики вместе с другом. Ранее, в апреле этого года она уже уходила из дома, и была обнаружена в Краснодарском крае.

Приметы девочки: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, длинные светло-русые волосы, на левой руке – черный тряпичный браслет, на безымянном пальце правой руки татуировка из хны в виде обручального кольца. Была одета в серо-черную толстовку, шорты, кеды цвета хаки, с собой был серый рюкзак.