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РИА Новости
Восточный экономический форум

Резиденты СПВ заключили соглашения почти на 700 млрд рублей, заявил Путин

11:36 05.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Преимуществами Свободного порта Владивосток (СПВ) воспользовались уже более 1,4 тысячи резидентов-предпринимателей, они заключили соглашения почти на 700 миллиардов рублей и готовы создать там около 68 тысяч новых рабочих мест, сообщил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин.
Глава государства напомнил, что режим СПВ распространяется на 22 муниципальных образования.
"Его цель - помочь интеграции дальневосточных регионов в экономическое пространство АТР, способствовать развитию высокотехнологичных предприятий. Преимуществами Свободного порта воспользовались 1404 резидента, заключившие соглашения почти на 700 миллиардов рублей и готовых создать здесь порядка 68 тысяч рабочих мест. И уже сделано: 95,2 миллиарда вложено, создано свыше 10 тысяч рабочих мест. Это уже свершившийся факт", - сказал президент.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
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