Резиденты СПВ заключили соглашения почти на 700 млрд рублей, заявил Путин

"Его цель - помочь интеграции дальневосточных регионов в экономическое пространство АТР, способствовать развитию высокотехнологичных предприятий. Преимуществами Свободного порта воспользовались 1404 резидента, заключившие соглашения почти на 700 миллиардов рублей и готовых создать здесь порядка 68 тысяч рабочих мест. И уже сделано: 95,2 миллиарда вложено, создано свыше 10 тысяч рабочих мест. Это уже свершившийся факт", - сказал президент.