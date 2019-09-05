Путин призвал ускорить учет заповедников и развить экотуризм в ДФО

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Развитие российского Дальнего Востока как природного туристического центра является одной из приоритетных задач правительства, необходимо ускорить работу по учету границ всех заповедников, национального парков и других природных территорий, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.

"Стратегическая цель, которую мы перед собой ставим - она весьма амбициозна и отвечает глобальной экологической повестке, тем вызовам с которыми сталкивается не только Россия, а практически вся планета. Речь идет о развитии российского Дальнего Востока как природного туристического центра, как мирового природно-туристического центра, своего рода международной экспериментальной площадки, где будут отрабатываться подходы к решению важнейшего для всех вопроса: как обеспечить гармонию между хозяйственной деятельностью, развитие экологического туризма, доступность природы для людей и сбережение экосистемы", - заявил Путин.

Президент также напомнил, что ранее давал поручения правительству определиться и поставить на учет границы всех заповедников, национальных парков, других природных территорий. В связи с этим он попросил ускорить эту работу по всей стране и в первую очередь на Дальнем Востоке.