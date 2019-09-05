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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин призвал ускорить учет заповедников и развить экотуризм в ДФО

11:25 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Развитие российского Дальнего Востока как природного туристического центра является одной из приоритетных задач правительства, необходимо ускорить работу по учету границ всех заповедников, национального парков и других природных территорий, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.
"Стратегическая цель, которую мы перед собой ставим - она весьма амбициозна и отвечает глобальной экологической повестке, тем вызовам с которыми сталкивается не только Россия, а практически вся планета. Речь идет о развитии российского Дальнего Востока как природного туристического центра, как мирового природно-туристического центра, своего рода международной экспериментальной площадки, где будут отрабатываться подходы к решению важнейшего для всех вопроса: как обеспечить гармонию между хозяйственной деятельностью, развитие экологического туризма, доступность природы для людей и сбережение экосистемы", - заявил Путин.
Президент также напомнил, что ранее давал поручения правительству определиться и поставить на учет границы всех заповедников, национальных парков, других природных территорий. В связи с этим он попросил ускорить эту работу по всей стране и в первую очередь на Дальнем Востоке.
"Среди настоящих природных алмазов Дальнего Востока - озеро Байкал, Кроноцкий заповедник на Камчатке, национальный парк Алханай в Забайкалье и другие объекты. Всего в регионе расположены 64 особо охраняемых природных территории только федерального значения. Отмечу, что уже давал поручение определиться и поставить на учет границы всех заповедников, национальных парков, других природных территорий. Прошу ускорить такую работу по всей стране, а на Дальнем Востоке это нужно сделать в первую очередь в приоритетном порядке", - заключил президент.
Президент РФ Владимир Путин
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