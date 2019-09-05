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РИА Новости

Двум пермским компаниям грозят штрафы за сговор на торгах по вывозу ТКО

11:18 05.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЕРМЬ, 5 сен - РИА Новости. Двум пермским компаниям, уличенным в сговоре на торгах по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), грозят штрафы от 18 до 93 миллионов рублей, сообщает пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю.
Весной 2019 года пермское УФАС возбудила антимонопольное дело по признакам сговора на аукционе по вывозу ТКО в границах территории Александровского муниципального района, города Березники и Кизеловского городского округа Пермского края. По данным ведомства, в ходе проведения расследования было установлено, что ООО "Сана-М" и ООО "Босфор" подали свои заявки на участие в торгах с одного IP-адреса с разницей в три секунды. Кроме того, первые части заявок были идентичны друг другу за исключением одного места, где была исправлена орфографическая ошибка.
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Как отмечают в УФАС, в среду комиссия антимонопольной службы огласила сторонам дела резолютивную часть решения - компании вступили в сговор и координировали свои действия на торгах, что привело к минимальному снижению стоимости контракта (на 0,5%) и победе ООО "Босфор". Почти сразу после заключения контракта с региональным мусорным оператором ПКГУП "Теплоэнерго" ООО "Босфор" передало часть контракта на субподряд второму участнику картеля - ООО "Сана-М".
"Обеим компаниям грозят штрафы в размере от 1/10 до 1/2 от цены контракта, которая составила свыше 186 миллионов рублей, а должностные лица, допустившие нарушение, также могут быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.
Как подчеркнула заместитель руководителя пермского УФАС Марина Кудрявцева, если бы при проведении подобных аукционов не было бы сговоров, "это могло бы привести к уменьшению тарифа на вывоз мусора".
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