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РИА Новости

МСП будет развивать на Дальнем Востоке микрокредитование предпринимателей

11:14 05.09.2019 (обновлено: 11:52 05.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкIV Восточный экономический форум. День первый. Председатель правления, член наблюдательного совета АО "МСП Банк" Дмитрий Голованов
IV Восточный экономический форум. День первый. Председатель правления, член наблюдательного совета АО МСП Банк Дмитрий Голованов
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ВЛАДИОСТОК, 5 сен - РИА Новости. МСП банк планирует развивать на Дальнем Востоке программу микрокредитования предпринимателей, сообщил РИА Новости в кулуарах ВЭФ председатель правления банка Дмитрий Голованов.
“В этом году запускаем новый продукт - программу микрокредитования предпринимателей. Разработан специальный кредитный продукт до 5 миллионов рублей по ускоренной процедуре оформления и до 500 тысяч рублей для начинающих предпринимателей. Программа направлена на максимально быстрое принятие решения по кредиту. Но при этом мы должны внимательно следить за финансовым положением предпринимателей, не давать им возможности ошибиться с получением средств. Ведь кредит не просто нужно получить, а нужно его еще и вернуть, правильно рассчитав свои силы”, - сказал Голованов.
По его словам, банк планирует также в ближайшее время увеличить объемы информационной поддержки своих продуктов, наращивать онлайн кредитование, предлагать новые продукты для Крайнего Севера.
“Разработаны новые правила для районов Крайнего Севера, где есть северный завоз, в части увеличения срока амортизации кредита и выборки кредитных линий. Планируем также в дальнейшем наращивать объемы онлайн кредитования, которое позволяет сейчас любому предпринимателю получить кредит через интернет”, - сообщил Голованов.
IV Восточный экономический форум. День первый. Председатель правления, член наблюдательного совета АО МСП Банк Дмитрий Голованов
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Как отметил глава банка, половина кредитов, которые выдал банк, это кредиты, которые пришлись на специальные продукты. Их отличие сводится к более льготным срокам амортизации кредита, более быстрому решению по его обеспечению, минимальному количеству документов для принятия решения о выдаче.
Базовым направлением деятельности банка, по словам Голованова, является работа с регионами в рамках их региональных рыночных ниш.
“Мы нишевой банк. Все наши кредитные продукты в основном направлены на определенные ниши, какие-то группы или территории. Например, Дальний Восток, Северный Кавказ, “Женское предпринимательство”, ”Серебряное предпринимательство”. Работаем в направлении сельхозкооперации, есть спецпродукты для моногородов. Мы стараемся сочетать низкую процентную ставку и длинный срок кредита с целевым использованием в части приоритетных ниш. Банк является одним из самых активных участников программы Минэкономразвития по субсидированию процентной ставки”, - заключил предправления МСП банка.
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РоссияДмитрий ГоловановНовости компаний - Экономика
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