МСП будет развивать на Дальнем Востоке микрокредитование предпринимателей

ВЛАДИОСТОК, 5 сен - РИА Новости. МСП банк планирует развивать на Дальнем Востоке программу микрокредитования предпринимателей, сообщил РИА Новости в кулуарах ВЭФ председатель правления банка Дмитрий Голованов.

“В этом году запускаем новый продукт - программу микрокредитования предпринимателей. Разработан специальный кредитный продукт до 5 миллионов рублей по ускоренной процедуре оформления и до 500 тысяч рублей для начинающих предпринимателей. Программа направлена на максимально быстрое принятие решения по кредиту. Но при этом мы должны внимательно следить за финансовым положением предпринимателей, не давать им возможности ошибиться с получением средств. Ведь кредит не просто нужно получить, а нужно его еще и вернуть, правильно рассчитав свои силы”, - сказал Голованов.

По его словам, банк планирует также в ближайшее время увеличить объемы информационной поддержки своих продуктов, наращивать онлайн кредитование, предлагать новые продукты для Крайнего Севера.

“Разработаны новые правила для районов Крайнего Севера, где есть северный завоз, в части увеличения срока амортизации кредита и выборки кредитных линий. Планируем также в дальнейшем наращивать объемы онлайн кредитования, которое позволяет сейчас любому предпринимателю получить кредит через интернет”, - сообщил Голованов.

Как отметил глава банка, половина кредитов, которые выдал банк, это кредиты, которые пришлись на специальные продукты. Их отличие сводится к более льготным срокам амортизации кредита, более быстрому решению по его обеспечению, минимальному количеству документов для принятия решения о выдаче.

Базовым направлением деятельности банка, по словам Голованова, является работа с регионами в рамках их региональных рыночных ниш.