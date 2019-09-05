Путин призвал бизнес изучить практики, используемые на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал предпринимателей, планирующих заниматься бизнесом на Дальнем Востоке, изучить практики и инструменты, которые созданы в регионе.

Выступая на пленарном заседании ВЭФ-2019, он отметил, что, наряду с шагами по улучшению делового климата по всей стране, на Дальнем Востоке бизнесу предложили совершенно новые, во многом уникальные инструменты глобальной поддержки конкурентоспособности.

"Обращаюсь ко всем коллегам, которые планируют вкладывать в Дальний Восток: пожалуйста, пользуйтесь этими возможностями, изучите их, пожалуйста, еще раз. Это не обещание, это практика, которая уже действует, она работает эта практика", - сказал Путин.

Он добавил, что в регионе образовано 20 территорий опережающего социально-экономического развития с особыми условиями для организации производств, налоговыми режимами и мерами господдержки. В этих ТОР уже зарегистрировано 369 резидентов, которые заключили соглашения почти на 2,5 триллиона рублей и обязались открыть более 60 тысяч новых рабочих мест.

"Этими резидентами уже вложено 344,8 миллиарда рублей инвестиций и создано почти 20 тысяч рабочих мест, это уже сделано", - уточнил президент РФ.

Он также добавил, что действует режим свободного порта "Владивосток", распространенный на 22 муниципальных образования. Преимуществами свободного порта уже воспользовались 1,4 тысячи резидентов.