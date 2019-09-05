Путин призвал бизнес изучить практики, используемые на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал предпринимателей, планирующих заниматься бизнесом на Дальнем Востоке, изучить практики и инструменты, которые созданы в регионе.
Выступая на пленарном заседании ВЭФ-2019, он отметил, что, наряду с шагами по улучшению делового климата по всей стране, на Дальнем Востоке бизнесу предложили совершенно новые, во многом уникальные инструменты глобальной поддержки конкурентоспособности.
"Обращаюсь ко всем коллегам, которые планируют вкладывать в Дальний Восток: пожалуйста, пользуйтесь этими возможностями, изучите их, пожалуйста, еще раз. Это не обещание, это практика, которая уже действует, она работает эта практика", - сказал Путин.
Он добавил, что в регионе образовано 20 территорий опережающего социально-экономического развития с особыми условиями для организации производств, налоговыми режимами и мерами господдержки. В этих ТОР уже зарегистрировано 369 резидентов, которые заключили соглашения почти на 2,5 триллиона рублей и обязались открыть более 60 тысяч новых рабочих мест.
"Этими резидентами уже вложено 344,8 миллиарда рублей инвестиций и создано почти 20 тысяч рабочих мест, это уже сделано", - уточнил президент РФ.
Он также добавил, что действует режим свободного порта "Владивосток", распространенный на 22 муниципальных образования. Преимуществами свободного порта уже воспользовались 1,4 тысячи резидентов.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.