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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин пообещал и дальше запускать крупные проекты на Дальнем Востоке

10:59 05.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. За последние 15 лет на Дальнем Востоке удалось сформировать условия для выхода на траекторию опережающего роста, но еще многое предстоит сделать в регионе, поэтому крупные инфраструктурные проекты продолжатся, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая пленарное заседание на ВЭФ-2019.
"За прошедшие полтора десятилетия нам уже удалось сформировать условия для выхода Дальнего Востока на траекторию опережающего роста, и это не пустые слова. Сейчас приведу доказательства этому. Хорошим стартом для такой работы стала подготовка к проведению во Владивостоке саммита АТЭС в 2012 году. Мы вложили тогда значительные ресурсы в модернизацию транспортной, деловой, образовательной инфраструктуры, в благоустройство столицы края как современного, динамично развивающегося города - города для людей, как одного из научных и образовательных центров АТР", - сказал он.
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"Да, конечно, мы отдаем себе отчет в том, что еще многое предстоит сделать. Но сделано все-таки немало, а затем, отталкиваясь от того, что уже сделано и достигнуто, будем запускать в регионе и дальше крупные инфраструктурные, транспортные, индустриальные проекты и стройки", - отметил президент.
Одновременно наряду с шагами по улучшению делового климата по всей стране на Дальнем Востоке для бизнеса предложены совершенно новые, во многом уникальные инструменты поддержки, причем глобальной конкурентоспособности, продолжил глава государства.
"Обращаюсь ко всем коллегам, которые планируют вкладывать в Дальний Восток. Пожалуйста, пользуйтесь этими возможностями. Изучите их, пожалуйста, еще раз. Это не обещания, это практика, которая уже действует", - добавил он.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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