Путин: для иностранных партнеров на Дальнем Востоке открыты все сферы

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия открыта для иностранных инвестиций и сотрудничества в любых областях промышленности, включая судостроительное предприятие "Звезда" или Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Я не вижу ни одного направления, которое могло бы быть закрыто для наших иностранных партнёров, наоборот, мы заинтересованы в привлечении, в том числе по "Звезде", - сказал он.

На предприятии, напомнил Путин, будут строиться крупнотоннажные суда для работы на шельфе и в Арктике. "Может быть, отдельные суда частично будут строиться у нас, частично доводиться на верфях в Индии", - сказал он.

Говоря о предприятии в Комсомольск-на-Амуре, где строятся российские истребители, Путин напомнил, что там же совместно с Францией и Италией строятся самолёты Superjet.