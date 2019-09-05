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РИА Новости
Восточный экономический форум

Россия будет привлекать иностранных партнёров к работе на Восточном

10:54 05.09.2019 (обновлено: 11:10 05.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия заинтересована в привлечении иностранных партнёров к работе на космодроме Восточный, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Что касается космодрома. Это же не военный космодром. Мы сейчас вопрос решаем, кто должен следующие очереди строить. Но вообще это космодром для пусков прежде всего в гражданских целях. Мы считаем, что непросто там, возможно, работать совместно с иностранными партнерами, а мы заинтересованы в этом и будем обязательно их привлекать к этому сотрудничеству", - сказал он.

Путин напомнил, что Россия активно сотрудничает с Индией, Китаем, Европой и США. Некоторые из пусков для иностранных заказчиков планируется проводить с космодрома Восточный.
Ранее сообщалось, что ряд пусков в интересах британской спутниковой компании OneWeb проведут с дальневосточного космодрома.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
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