Россия будет привлекать иностранных партнёров к работе на Восточном

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия заинтересована в привлечении иностранных партнёров к работе на космодроме Восточный, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.
"Что касается космодрома. Это же не военный космодром. Мы сейчас вопрос решаем, кто должен следующие очереди строить. Но вообще это космодром для пусков прежде всего в гражданских целях. Мы считаем, что непросто там, возможно, работать совместно с иностранными партнерами, а мы заинтересованы в этом и будем обязательно их привлекать к этому сотрудничеству", - сказал он.
Путин напомнил, что Россия активно сотрудничает с Индией, Китаем, Европой и США. Некоторые из пусков для иностранных заказчиков планируется проводить с космодрома Восточный.
Ранее сообщалось, что ряд пусков в интересах британской спутниковой компании OneWeb проведут с дальневосточного космодрома.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.