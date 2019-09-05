Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T10:50Z
https://ria.ru/20190905/1558331467.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155705/16/1557051602_0:199:3285:2047_1036x0_80_0_0_600f6d4a9f506b63a3119eeecba1b467.jpg
РИА Новости

Россия и АСЕАН будут наращивать сотрудничество в противодействии наркотикам

10:50 05.09.2019
80
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкФлажки стран-участниц встречи министров иностранных дел Россия-АСЕАН
Флажки стран-участниц встречи министров иностранных дел Россия-АСЕАН
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия и АСЕАН продолжат дальнейшее наращивание сотрудничества в сфере противодействия новейшим формам наркопреступности, в том числе в киберпространстве, сообщили в МИД РФ.
Согласно комментарию на сайте российского внешнеполитического ведомства, ранее в Сиемреапе в Камбодже в ходе 40-й встречи старших должностных лиц АСЕАН по вопросам борьбы с наркотиками состоялся третий диалоговый раунд между делегациями государств-членов АСЕАН с представителями МВД России и МИД России.
Тегеран, Иран
10 июля, 01:03РИА Новости
Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
"Стороны поделились актуализированной информацией о наркоситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также обменялись мнениями о методах противодействия новейшим формам наркопреступности, в том числе в киберпространстве. Была подтверждена готовность к дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества как на профильных международных форумах, так и на двусторонней основе", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Отмечается, что следующий диалоговый раунд намечено провести в 2020 году в Индонезии.
"С учетом итогов переговоров в Сиемреапе российская сторона настроена на всестороннее развитие сотрудничества с партнерами из АСЕАН на антинаркотическом треке, включая в первую очередь совместную реализацию проектов практической направленности", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
300000
Обсудить 0
МИД РФРоссияВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов во время интервью в Москве
В МИД призвали НАТО обсуждать утилизацию оружия
РИА
Новости
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
В НАТО пообещали уважать решение Молдавии сохранять нейтралитет
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. 4 сентября 2019
Путин обсудил с Моди возможность совместного строительства судов
Военные и полиция Нигерии
Нигерия объявила об эвакуации граждан из ЮАР
Лента
новостей
Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума – 2019
Путин и Абэ договорились о встрече на саммите АТЭС
Сотрудники ФСБ РФ
Боевики в Афганистане производят отравляющие вещества, заявили в ФСБ
Прохожие осматривают место взрыва в Кабуле, Афганистан. 3 сентября 2019
При взрыве в Кабуле пострадали 13 человек
Вид города Минска
Минск готов подписать с Москвой документы по интеграции к 8 декабря
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума – 2019
Путин и Абэ обсудили вопросы мирного договора и Курильских островов
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарной сессии V Восточного экономического форума
Моди пригласил губернаторов с Дальнего Востока посетить Индию
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Путин призвал бизнес изучить практики, используемые на Дальнем Востоке
Скорая помощь в Кабуле
Число пострадавших при взрыве в Кабуле превысило 30 человек, сообщили СМИ
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
В ДФО до 2024 года реконструируют 40 аэропортов, заявил Путин
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Россия призвала мировое сообщество способствовать урегулированию в Колумбии
Андрей Марочко
В ЛНР рассказали о спорах вокруг Минских соглашений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов" Юрий Петерсон
Лента новостейМолния