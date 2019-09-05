Россия и АСЕАН будут наращивать сотрудничество в противодействии наркотикам

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия и АСЕАН продолжат дальнейшее наращивание сотрудничества в сфере противодействия новейшим формам наркопреступности, в том числе в киберпространстве, сообщили в МИД РФ.

Согласно комментарию на сайте российского внешнеполитического ведомства, ранее в Сиемреапе в Камбодже в ходе 40-й встречи старших должностных лиц АСЕАН по вопросам борьбы с наркотиками состоялся третий диалоговый раунд между делегациями государств-членов АСЕАН с представителями МВД России и МИД России.

"Стороны поделились актуализированной информацией о наркоситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также обменялись мнениями о методах противодействия новейшим формам наркопреступности, в том числе в киберпространстве. Была подтверждена готовность к дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества как на профильных международных форумах, так и на двусторонней основе", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

Отмечается, что следующий диалоговый раунд намечено провести в 2020 году в Индонезии.