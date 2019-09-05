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РИА Новости

В Нижнем Новгороде сотрудники МЧС спасли "горе-скалолаза"

10:49 05.09.2019 (обновлено: 14:56 05.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Сотрудники МЧС на глазах десятков прохожих спасли мужчину, забравшегося на рекламную вывеску на высоте около восьми метров на здании центральной улицы Нижнего Новгорода - Большой Покровской, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел днем в среду.
"Неравнодушные очевидцы сообщили о мужчине, забравшемся на рекламную вывеску, расположенную на уровне третьего этажа административного здания, в службу спасения. Приехавшие на Большую Покровскую пожарные и спасатели на глазах десятков зрителей развернули пневматическое прыжковое спасательное устройство "Куб жизни", чтобы в случае внезапного падения мужчина не разбился", - говорится в сообщении.
Около часа спасатели пытались снять "горе-скалолаза" с конструкции, находившейся примерно на высоте восьми метров над землей, однако тот не поддавался на уговоры.
"В результате всех ждал неожиданный поворот: мужчина зацепился за автолестницу и, повиснув на руках, стал пробираться по ней вниз, но в какой-то момент все же сорвался и упал прямо на спасательную конструкцию. К счастью, все закончилось успешно. Мужчина не пострадал и был передан медикам", - отмечается в сообщении.
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