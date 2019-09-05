В Нижнем Новгороде сотрудники МЧС спасли "горе-скалолаза"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Сотрудники МЧС на глазах десятков прохожих спасли мужчину, забравшегося на рекламную вывеску на высоте около восьми метров на здании центральной улицы Нижнего Новгорода - Большой Покровской, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел днем в среду.

"Неравнодушные очевидцы сообщили о мужчине, забравшемся на рекламную вывеску, расположенную на уровне третьего этажа административного здания, в службу спасения. Приехавшие на Большую Покровскую пожарные и спасатели на глазах десятков зрителей развернули пневматическое прыжковое спасательное устройство "Куб жизни", чтобы в случае внезапного падения мужчина не разбился", - говорится в сообщении.

Около часа спасатели пытались снять "горе-скалолаза" с конструкции, находившейся примерно на высоте восьми метров над землей, однако тот не поддавался на уговоры.