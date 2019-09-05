Отношения России со странами АТР строятся на уважении, заявил Путин

"И мы гордимся тем, что Дальний Восток стал сегодня символом открытости всей страны, новаторства и решимости снятия разного рода барьеров для делового и просто для человеческого общения. Конечно, мы понимаем, что такой результат вряд ли был вы возможен без укрепления атмосферы доверия конструктивного сотрудничества в АТР в целом. Заинтересованы в том, чтобы эти позитивные тенденции получили развитие. Чтобы наш общий регион был безопасным и стабильным. Наши отношения с Индией, Китаем, Республикой Корея, Малайзия, Монголии, Японии, другими странами АТР строятся на принципах уважения и честного диалога", - заявил Путин.