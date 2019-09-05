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РИА Новости
Восточный экономический форум

Отношения России со странами АТР строятся на уважении, заявил Путин

10:49 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что отношения России с Индией, Китаем, Республикой Корея, Малайзией, Монголией, Японии, другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) строятся на принципах уважения и честного диалога.
"И мы гордимся тем, что Дальний Восток стал сегодня символом открытости всей страны, новаторства и решимости снятия разного рода барьеров для делового и просто для человеческого общения. Конечно, мы понимаем, что такой результат вряд ли был вы возможен без укрепления атмосферы доверия конструктивного сотрудничества в АТР в целом. Заинтересованы в том, чтобы эти позитивные тенденции получили развитие. Чтобы наш общий регион был безопасным и стабильным. Наши отношения с Индией, Китаем, Республикой Корея, Малайзия, Монголии, Японии, другими странами АТР строятся на принципах уважения и честного диалога", - заявил Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
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