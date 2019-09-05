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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин: ВЭФ за пять лет более чем вдвое увеличил число участников

10:47 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Восточный экономический форум в этом году принимает более 8,5 тысячи участников из 65 стран, по сравнению с первым форумом его представительство увеличилось более чем вдвое, заявил на пленарном заседании ВЭФ президент РФ Владимир Путин.
"Владивосток - столица Приморья, а теперь и всего Дальневосточного федерального округа России, в пятый раз собирает глав ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона, крупнейших инвесторов, бизнесменов, представителей общественности и экспертных кругов. В этом году мы принимаем свыше 8,5 тысячи участников из 65 стран, по сравнению с первым форумом его представительство увеличилось более чем вдвое", - сказал президент.
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По его словам, в этом убедительное свидетельство растущего интереса к российскому Дальнему Востоку, к тем возможностям для сотрудничества, который предлагает этот регион. "Сила, конкурентные преимущества Дальнего Востока - это талантливые трудолюбивые энергичные люди, образованная и целеустремленная молодежь. Это новые центры науки, индустриального роста, это богатейшие запасы природных ресурсов, широкие логистические возможности, Северный морской путь и другие трансевразийские маршруты", - подчеркнул Путин.
Он отметил соседство региона с быстрорастущими экономиками с самым динамичным регионом мира - Азиатско-Тихоокеанским.
"Закономерно, что определяя долгосрочную стратегию развития Дальнего Востока в середине 2000-х годов 15 лет назад, мы сделали ставку на открытость этого региона, на его тесную интеграцию в экономическое, транспортное, образовательное, гуманитарное пространство АТР, если смотреть шире, то безусловно, всего мира", - добавил Путин.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумВладимир ПутинРоссияЭкономика
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