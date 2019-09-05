В ЛНР рассказали о спорах вокруг Минских соглашений

ЛУГАНСК, 5 сен – РИА Новости. Самопровозглашенные республики Донбасса имели стратегическое преимущество над украинскими силовиками в момент подписания минских соглашений 5 сентября 2014 года, однако за пять лет ни один их пункт так и не был выполнен Киевом в полном объёме и споры вокруг них не угасают и по сей день, заявил РИА Новости бывший официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Ровно пять лет назад, 5 сентября 2014 года, в Минске был обнародован протокол заседания контактной группы по урегулированию конфликта на Украине, получивший название Минский протокол. Документ стал первой зафиксированной на бумаге попыткой остановить конфликт в Донбассе и заложил основы так называемого минского процесса урегулирования, длящего до сих пор.

"Пятое сентября 2014 года - очень знаковая дата для народных республик, но и по сей день не угасают споры по поводу минских соглашений. Как представитель ополчения 2014 года могу сказать, что на тот момент по всем направлениям у нас было стратегическое преимущество. Противник, отступая, бросал всё: технику, оружие, боеприпасы… Слова Леонида Кучмы: "Мы приехали за миром" перед началом переговоров, ярко иллюстрировали бедственное положение украинской армии", - рассказал Марочко.

По мнению собеседника агентства, в тот момент Киев был готов на все, "ради спасения остатков уже недееспособной армии". Он уточнил, что контратака ополченцев могла привести их к административным границам Луганской и Донецкой областей. "Но это сопровождалось бы большим количеством жертв с обеих сторон. Лишь только по этой причине наши республики пошли на подписание этих соглашений", - сказал Марочко.