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РИА Новости

В ЛНР рассказали о спорах вокруг Минских соглашений

10:44 05.09.2019 (обновлено: 10:46 05.09.2019)
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© РИА НовостиАндрей Марочко
Андрей Марочко
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 5 сен – РИА Новости. Самопровозглашенные республики Донбасса имели стратегическое преимущество над украинскими силовиками в момент подписания минских соглашений 5 сентября 2014 года, однако за пять лет ни один их пункт так и не был выполнен Киевом в полном объёме и споры вокруг них не угасают и по сей день, заявил РИА Новости бывший официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
Ровно пять лет назад, 5 сентября 2014 года, в Минске был обнародован протокол заседания контактной группы по урегулированию конфликта на Украине, получивший название Минский протокол. Документ стал первой зафиксированной на бумаге попыткой остановить конфликт в Донбассе и заложил основы так называемого минского процесса урегулирования, длящего до сих пор.
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"Пятое сентября 2014 года - очень знаковая дата для народных республик, но и по сей день не угасают споры по поводу минских соглашений. Как представитель ополчения 2014 года могу сказать, что на тот момент по всем направлениям у нас было стратегическое преимущество. Противник, отступая, бросал всё: технику, оружие, боеприпасы… Слова Леонида Кучмы: "Мы приехали за миром" перед началом переговоров, ярко иллюстрировали бедственное положение украинской армии", - рассказал Марочко.
По мнению собеседника агентства, в тот момент Киев был готов на все, "ради спасения остатков уже недееспособной армии". Он уточнил, что контратака ополченцев могла привести их к административным границам Луганской и Донецкой областей. "Но это сопровождалось бы большим количеством жертв с обеих сторон. Лишь только по этой причине наши республики пошли на подписание этих соглашений", - сказал Марочко.
Он уточнил, что на данный момент ни один пункт минских соглашений не выполнен Киевом в полном объеме. "Подводя итоги с момента первых подписанных соглашений, можно констатировать, что ни один пункт, несмотря на заверения Киева, не выполнен Украиной в полном объёме. За пять лет, дальше обещаний дело так и не пошло", - подытожил Марочко.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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