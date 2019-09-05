Дальний Восток стал символом открытости для всей страны, заявил Путин

"Хочу еще раз повторить, за прошедшие годы ситуация кардинально поменялась. И мы гордимся тем, что Дальний Восток стал сегодня символом открытости всей страны, новаторства и решимости снятия разного рода барьеров для делового и просто для человеческого общения", - сказал Путин.