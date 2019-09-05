Дальний Восток стал символом открытости для всей страны, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума, что Дальний Восток стал символом открытости, новаторства и решимости снятия разного рода барьеров для делового и человеческого общения.
"Хочу еще раз повторить, за прошедшие годы ситуация кардинально поменялась. И мы гордимся тем, что Дальний Восток стал сегодня символом открытости всей страны, новаторства и решимости снятия разного рода барьеров для делового и просто для человеческого общения", - сказал Путин.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.