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РИА Новости
Восточный экономический форум

Дальний Восток стал символом открытости для всей страны, заявил Путин

10:43 05.09.2019 (обновлено: 11:21 05.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума, что Дальний Восток стал символом открытости, новаторства и решимости снятия разного рода барьеров для делового и человеческого общения.
"Хочу еще раз повторить, за прошедшие годы ситуация кардинально поменялась. И мы гордимся тем, что Дальний Восток стал сегодня символом открытости всей страны, новаторства и решимости снятия разного рода барьеров для делового и просто для человеческого общения", - сказал Путин.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин
10:33Восточный экономический форум
Путин: достижения на Дальнем Востоке надо конвертировать в социальный рывок
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Восточный экономический форумДальний ВостокВладимир ПутинВладивостокРоссия
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