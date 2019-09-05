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РИА Новости

Более тысячи подмосковных семей с детьми-инвалидами получили выплаты

10:42 05.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИнвалидная коляска
Инвалидная коляска
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Инвалидная коляска. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ежегодную выплату в размере 13 020 рублей получили более тысячи семей Московской области, которые воспитывают детей-инвалидов, говорится в сообщении министерства социального развития Московской области.
"Эта дополнительная мера социальной поддержки детей-инвалидов была введена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сегодня выплату оформили 1 160 семей, на сумму более 15 миллионов рулей", – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, слова которой приводятся в сообщении.
Уточняется, что ежегодная выплата в размере 13 020 рублей предоставляется семьям, чей среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточных минимума, воспитывающих детей-инвалидов, которые обучаются в школах.
Всего, по данным властей, до конца года выплату получат ещё более 2800 семьей с детьми-инвалидами.
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