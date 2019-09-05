Более тысячи подмосковных семей с детьми-инвалидами получили выплаты

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ежегодную выплату в размере 13 020 рублей получили более тысячи семей Московской области, которые воспитывают детей-инвалидов, говорится в сообщении министерства социального развития Московской области.

"Эта дополнительная мера социальной поддержки детей-инвалидов была введена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сегодня выплату оформили 1 160 семей, на сумму более 15 миллионов рулей", – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, слова которой приводятся в сообщении.

Уточняется, что ежегодная выплата в размере 13 020 рублей предоставляется семьям, чей среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточных минимума, воспитывающих детей-инвалидов, которые обучаются в школах.