Путин: на заседании Госсовета рассмотрят вопрос о лесных богатствах

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Вопрос о сбережении и бережном использовании лесных ресурсов требует отдельного внимания, и он будет рассмотрен вскоре на заседании Госсовета, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая пленарное заседание на ВЭФ-2019.
"Что касается сбережения и рачительного использования лесных богатств, это важнейшая тема. И планируем отдельно рассмотреть ее в масштабах всей страны на специальном заседании Государственного совета", - сказал он.
9 июля, 11:40Сказано в эфиреКак связаны вырубка леса и наводнения, объяснил эксперт WWFЭкологи считают, что наводнение в Иркутской области приобрело катастрофический характер, в том числе, из-за вырубок леса. Связь между водоемами и окружающим лесом объяснил в эфире радио Sputnik директор лесной программы WWF Николай Шматков.
Он отметил, что при развитии Дальнего Востока акцент будет сделан на увеличении экспорта продукции глубокой переработки. "Это также наша принципиальная позиция, на которую мы хотели обратить внимание отечественных и зарубежных инвесторов, резидентов ТОРов и Свободного порта "Владивосток", - продолжил президент.
"Так, мы увеличиваем экспортные пошлины на лес-кругляк. Но одновременно готовы подставить плечо тем, кто готов вкладываться в мощности по переработке леса, в том числе создавать режим максимального благоприятствования для экспорта готовой продукции, включая рынки третьих стран", - отметил глава государства.
"В такой же логике - преференции и поддержка в обмен на глубокую переработку - будем последовательно двигаться и по другим направлениям, включая морские ресурсы и полезные ископаемые", - добавил он.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.