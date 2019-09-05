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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин: на заседании Госсовета рассмотрят вопрос о лесных богатствах

10:41 05.09.2019 (обновлено: 10:59 05.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Вопрос о сбережении и бережном использовании лесных ресурсов требует отдельного внимания, и он будет рассмотрен вскоре на заседании Госсовета, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая пленарное заседание на ВЭФ-2019.
"Что касается сбережения и рачительного использования лесных богатств, это важнейшая тема. И планируем отдельно рассмотреть ее в масштабах всей страны на специальном заседании Государственного совета", - сказал он.
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Он отметил, что при развитии Дальнего Востока акцент будет сделан на увеличении экспорта продукции глубокой переработки. "Это также наша принципиальная позиция, на которую мы хотели обратить внимание отечественных и зарубежных инвесторов, резидентов ТОРов и Свободного порта "Владивосток", - продолжил президент.
"Так, мы увеличиваем экспортные пошлины на лес-кругляк. Но одновременно готовы подставить плечо тем, кто готов вкладываться в мощности по переработке леса, в том числе создавать режим максимального благоприятствования для экспорта готовой продукции, включая рынки третьих стран", - отметил глава государства.
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"В такой же логике - преференции и поддержка в обмен на глубокую переработку - будем последовательно двигаться и по другим направлениям, включая морские ресурсы и полезные ископаемые", - добавил он.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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