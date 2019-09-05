Путин: на заседании Госсовета рассмотрят вопрос о лесных богатствах

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Вопрос о сбережении и бережном использовании лесных ресурсов требует отдельного внимания, и он будет рассмотрен вскоре на заседании Госсовета, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая пленарное заседание на ВЭФ-2019.

"Что касается сбережения и рачительного использования лесных богатств, это важнейшая тема. И планируем отдельно рассмотреть ее в масштабах всей страны на специальном заседании Государственного совета", - сказал он.

Он отметил, что при развитии Дальнего Востока акцент будет сделан на увеличении экспорта продукции глубокой переработки. "Это также наша принципиальная позиция, на которую мы хотели обратить внимание отечественных и зарубежных инвесторов, резидентов ТОРов и Свободного порта "Владивосток", - продолжил президент.

"Так, мы увеличиваем экспортные пошлины на лес-кругляк. Но одновременно готовы подставить плечо тем, кто готов вкладываться в мощности по переработке леса, в том числе создавать режим максимального благоприятствования для экспорта готовой продукции, включая рынки третьих стран", - отметил глава государства.

"В такой же логике - преференции и поддержка в обмен на глубокую переработку - будем последовательно двигаться и по другим направлениям, включая морские ресурсы и полезные ископаемые", - добавил он.