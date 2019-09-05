МИД сообщил о применении западных технологий в дронах боевиков в Сирии

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Используемые боевиками для нападения на российские объекты в Сирии дроны не кустарного производства, специалисты говорят о применении западных наработок, Москва считает необходимым выработать правовые и технологические меры по борьбе с использованием беспилотных аппаратов террористами, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Сыромолотов, выступая на Второй международной конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом", отметил, что МИД серьезно рассматривает проблему использования террористами беспилотных аппаратов, которые применяются даже против должностных лиц, она имеет глобальный масштаб.

"Мы регулярно фиксируем массированное применение данной техники для организации нападений на российские базы в Сирии. При этом архитектура дронов не является кустарной. Эксперты отмечают, что ... используются наработки западных специалистов в данной области", - заявил он.