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РИА Новости
Война в Сирии

МИД сообщил о применении западных технологий в дронах боевиков в Сирии

10:40 05.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Используемые боевиками для нападения на российские объекты в Сирии дроны не кустарного производства, специалисты говорят о применении западных наработок, Москва считает необходимым выработать правовые и технологические меры по борьбе с использованием беспилотных аппаратов террористами, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
Сыромолотов, выступая на Второй международной конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом", отметил, что МИД серьезно рассматривает проблему использования террористами беспилотных аппаратов, которые применяются даже против должностных лиц, она имеет глобальный масштаб.
"Мы регулярно фиксируем массированное применение данной техники для организации нападений на российские базы в Сирии. При этом архитектура дронов не является кустарной. Эксперты отмечают, что ... используются наработки западных специалистов в данной области", - заявил он.
Замглавы МИД в этой связи подчеркнул, что Москва считает "необходимым наладить взаимодействие в этом вопросе со всеми партнерами на антитеррористическом треке, выработать меры противодействия как международно-правового, так и технологического характера".
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