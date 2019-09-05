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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин: Дальний Восток должен стать глобальным центром высоких технологий

10:40 05.09.2019 (обновлено: 11:07 05.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. На Дальнем Востоке России необходимо создать цифровую среду, соразмерную вызовам времени и стремительных технологических перемен в мире, заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин.
"Нам нужна здесь цифровая среда соразмерная вызовам времени и стремительных технологических перемен в мире. Российский Дальний Восток должен стать одним из глобальных центров высоких технологий и компетенций новых индустрий и отраслей, сосредоточением качественных рабочих мест для квалифицированных специалистов, прежде всего для дальневосточников - это наша принципиальная позиция", - сказал Путин.
По его словам, сегодня в АТР проживает свыше половины всех интернет-пользователей планеты. "И наш Дальний Восток должен соответствовать уровню цифровой инфрастуктуры и стандартам в этой области, которые задаются сейчас в мире, включая проникновение скоростного интернета. Прошу правительство учесть это требование при реализации национальной программы "Цифровая экономика России", - отметил Путин.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
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