Путин: Дальний Восток должен стать глобальным центром высоких технологий

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. На Дальнем Востоке России необходимо создать цифровую среду, соразмерную вызовам времени и стремительных технологических перемен в мире, заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин.

"Нам нужна здесь цифровая среда соразмерная вызовам времени и стремительных технологических перемен в мире. Российский Дальний Восток должен стать одним из глобальных центров высоких технологий и компетенций новых индустрий и отраслей, сосредоточением качественных рабочих мест для квалифицированных специалистов, прежде всего для дальневосточников - это наша принципиальная позиция", - сказал Путин.

По его словам, сегодня в АТР проживает свыше половины всех интернет-пользователей планеты. "И наш Дальний Восток должен соответствовать уровню цифровой инфрастуктуры и стандартам в этой области, которые задаются сейчас в мире, включая проникновение скоростного интернета. Прошу правительство учесть это требование при реализации национальной программы "Цифровая экономика России", - отметил Путин.