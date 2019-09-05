Глава РСПП назвал идею залогового фонда для бизнеса избыточной

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин во время интервью радио Sputnik на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - МОСКВА, - РИА Новости. Идея создания Единого залогового фонда для оказания помощи предпринимателям, подвергшимся уголовному преследованию, является избыточной, заявил РИА Новости глава РСПП Александр Шохин в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

"Я не вижу острой необходимости в создании фонда, дело в том, что и сейчас многие подозреваемые, подследственные готовы внести залог за счёт собственных ли средств, за счёт ли средств своих партнеров, компании, поскольку арест наносит ущерб деятельности компании, можно проиграть и торги по госзаказу, можно и конкурентам проиграть в борьбе за рыночные ниши", - сказал Шохин.

По его словам, "всегда найдутся коллеги, которые скинутся, что называется, на этот залог, тем более, если есть уверенность в том, что можно доказать свою правоту и залог вернется тем, кто давал финансовое поручительство".

Единый залоговый фонд (ЕЗФ) при Ассоциации защиты бизнеса (АЗБ), создаваемый для оказания помощи предпринимателям, подвергшимся уголовному преследованию, начал свою работу 5 сентября. Идея создания фонда принадлежит бизнес-омбудсмену Борису Титову.

Фонд будет помогать предпринимателям, находящимся под стражей или домашним арестом, в изменении меры пресечения на более мягкую – залог, а также популяризировать залог в качестве основной меры пресечения, применяемой в отношении подозреваемых либо обвиняемых по расследуемым уголовным делам, относящимся к "экономическим" составам в сфере предпринимательской деятельности.