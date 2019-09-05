Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T11:08Z
https://ria.ru/20190905/1558330750.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155833/23/1558332393_0:200:3072:1928_1036x0_80_0_0_e3b87c6b99707b34ce4f4ff9217217b1.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Глава РСПП назвал идею залогового фонда для бизнеса избыточной

10:39 05.09.2019 (обновлено: 11:08 05.09.2019)
95
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин во время интервью радио Sputnik на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин во время интервью радио Sputnik на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - МОСКВА, - РИА Новости. Идея создания Единого залогового фонда для оказания помощи предпринимателям, подвергшимся уголовному преследованию, является избыточной, заявил РИА Новости глава РСПП Александр Шохин в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
"Я не вижу острой необходимости в создании фонда, дело в том, что и сейчас многие подозреваемые, подследственные готовы внести залог за счёт собственных ли средств, за счёт ли средств своих партнеров, компании, поскольку арест наносит ущерб деятельности компании, можно проиграть и торги по госзаказу, можно и конкурентам проиграть в борьбе за рыночные ниши", - сказал Шохин.
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева
08:51Восточный экономический форум
Малый бизнес на Дальнем Востоке остается незащищенным, заявил глава АСИ
По его словам, "всегда найдутся коллеги, которые скинутся, что называется, на этот залог, тем более, если есть уверенность в том, что можно доказать свою правоту и залог вернется тем, кто давал финансовое поручительство".
Единый залоговый фонд (ЕЗФ) при Ассоциации защиты бизнеса (АЗБ), создаваемый для оказания помощи предпринимателям, подвергшимся уголовному преследованию, начал свою работу 5 сентября. Идея создания фонда принадлежит бизнес-омбудсмену Борису Титову.
Фонд будет помогать предпринимателям, находящимся под стражей или домашним арестом, в изменении меры пресечения на более мягкую – залог, а также популяризировать залог в качестве основной меры пресечения, применяемой в отношении подозреваемых либо обвиняемых по расследуемым уголовным делам, относящимся к "экономическим" составам в сфере предпринимательской деятельности.
Средства фонда формируются за счет пожертвований и спонсорской помощи физических и юридических лиц, средств, возвращенных после отмены меры пресечения в виде залога, целевого финансирования в рамках государственных целевых программ и грантов, грантов НКО и фондов, взносов членов АЗБ и собственных средств АЗБ, доходов, полученных от размещения средств ЕЗФ на банковских депозитах.
Информационные технологии
09:00РИА Новости
Тонкий лед цифровой экономики: ученые создали руководство для бизнеса
200010
Обсудить 0
Восточный экономический форумБорис ТитовРоссийский союз промышленников и предпринимателейАлександр ШохинМоскваВладивостокЭкономика
Рекомендуем
Логотип в отделении Почты России
"Почта России" запустит пункты выдачи заказов с опцией возврата в магазины
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Путин призвал бизнес изучить практики, используемые на Дальнем Востоке
Руководитель АНО Российская система качества Максим Протасов во время интервью радио Sputnik на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Роскачество создает панель мониторинга запросов потребителей
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Индия предоставит кредитную линию для развития Дальнего Востока
Лента
новостей
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева
Малый бизнес на Дальнем Востоке остается незащищенным, заявил глава АСИ
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Борис Титов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на сессии в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
Чайка: прокуратура удовлетворяет каждую вторую жалобу бизнеса
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании в рамках V Восточного экономического форума
Путин предложил создать на Дальнем Востоке венчурный фонд
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Путин призвал ведомства руководствоваться интересами Дальнего Востока
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
В России надежно закрывают то, что пока должны прятать, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Путин: ВЭФ за пять лет более чем вдвое увеличил число участников
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Россия призвала мировое сообщество способствовать урегулированию в Колумбии
Внутри главного корпуса кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в преддверии V Восточного экономического форума
РФПИ и правительство договорились развивать высокотехнологичный сектор ИИ
Участники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Кузбасс подписал соглашение с Федеральным агентством по туризму на ВЭФ-2019
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин во время интервью радио Sputnik на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Шохин оценил идею четырехдневной рабочей недели
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:10Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым и признать выбор его жителей
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
Лента новостейМолния