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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин: достижения на Дальнем Востоке надо конвертировать в социальный рывок

10:33 05.09.2019 (обновлено: 10:42 05.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Нужно конвертировать экономические достижения на Дальнем Востоке в "социальный рывок", чтобы люди почувствовали на себе все преимущества уже в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вчера мы с участием руководителей дальневосточных регионов обсуждали задачу нового этапа развития Дальнего Востока. Его смысл в том, чтобы превратить, конвертировать экономические достижения региона последних лет в социальный рывок, принципиально более высокое качество жизни людей. Это значит, нужно достичь перемен в здравоохранении, образовании, обустройстве городов и поселков, ощутимый при этом для миллионов людей", - заявил президент РФ, выступая на пленарном заседании ВЭФ.
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Восточный экономический форумДальний ВостокВладимир ПутинЭкономика
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