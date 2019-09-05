Путин: достижения на Дальнем Востоке надо конвертировать в социальный рывок

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Нужно конвертировать экономические достижения на Дальнем Востоке в "социальный рывок", чтобы люди почувствовали на себе все преимущества уже в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вчера мы с участием руководителей дальневосточных регионов обсуждали задачу нового этапа развития Дальнего Востока. Его смысл в том, чтобы превратить, конвертировать экономические достижения региона последних лет в социальный рывок, принципиально более высокое качество жизни людей. Это значит, нужно достичь перемен в здравоохранении, образовании, обустройстве городов и поселков, ощутимый при этом для миллионов людей", - заявил президент РФ, выступая на пленарном заседании ВЭФ.