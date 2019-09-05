Миграция с Дальнего Востока с 2005 года снизилась вдвое, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Отток населения с Дальнего Востока с 2005 года снизился вдвое, но надо переломить этот тренд, чтобы регион людей не терял, а обретал, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По сравнению с 2005 годом миграционный отток населения с Дальнего Востока снизился вдвое. Нам нужно окончательно переломить ситуацию. Дальний Восток должен не терять, а обретать людей с их энергией, силой, инициативой", - заявил Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ.

Он назвал этот вопрос важным с моральной, этической и экономической точек зрения.

"Этот регион должен быть привлекательным для квалифицированных специалистов и, конечно же, для молодежи, за которой, как известно всем, будущее", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Дальний Восток – "это очень молодой регион, у него хороший демографический потенциал, который важно сохранить и преумножить".

"Суммарный коэффициент рождаемости здесь выше среднероссийского уровня. Из 8,2 миллиона жителей федерального округа 1,5 миллиона - это школьники, студенты вузов, учащиеся колледжей", - сообщил Путин.