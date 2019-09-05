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РИА Новости
Восточный экономический форум

Миграция с Дальнего Востока с 2005 года снизилась вдвое, заявил Путин

10:30 05.09.2019 (обновлено: 11:07 05.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Отток населения с Дальнего Востока с 2005 года снизился вдвое, но надо переломить этот тренд, чтобы регион людей не терял, а обретал, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По сравнению с 2005 годом миграционный отток населения с Дальнего Востока снизился вдвое. Нам нужно окончательно переломить ситуацию. Дальний Восток должен не терять, а обретать людей с их энергией, силой, инициативой", - заявил Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ.
Он назвал этот вопрос важным с моральной, этической и экономической точек зрения.
"Этот регион должен быть привлекательным для квалифицированных специалистов и, конечно же, для молодежи, за которой, как известно всем, будущее", - отметил президент.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
10:59Восточный экономический форум
Путин призвал бизнес изучить практики, используемые на Дальнем Востоке
Он подчеркнул, что Дальний Восток – "это очень молодой регион, у него хороший демографический потенциал, который важно сохранить и преумножить".
"Суммарный коэффициент рождаемости здесь выше среднероссийского уровня. Из 8,2 миллиона жителей федерального округа 1,5 миллиона - это школьники, студенты вузов, учащиеся колледжей", - сообщил Путин.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумДальний ВостокВладимир ПутинЭкономика
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