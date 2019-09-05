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РИА Новости
Восточный экономический форум

Российско-японский пилотный проект турпоездки на Курилы стартует в октябре

10:18 05.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкРека Кипящая у подножия вулкана Баранского на острове Итуруп
Река Кипящая у подножия вулкана Баранского на острове Итуруп
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
Река Кипящая у подножия вулкана Баранского на острове Итуруп. Архивное фото
ТОКИО, 5 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече в четверг договорились о первом совместном проекте туристической поездки на южные Курилы в октябре этого года, сообщило агентство Киодо.
Агентство не уточняет, на какой из четырех островов южных Курил, на которые претендует Япония, состоится тур. Проект будет осуществлен в рамках совместной хозяйственной деятельности на этих островах.
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Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
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