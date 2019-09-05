Российско-японский пилотный проект турпоездки на Курилы стартует в октябре

ТОКИО, 5 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече в четверг договорились о первом совместном проекте туристической поездки на южные Курилы в октябре этого года, сообщило агентство Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече в четверг договорились о первом совместном проекте туристической поездки на южные Курилы в октябре этого года, сообщило агентство Киодо

Агентство не уточняет, на какой из четырех островов южных Курил, на которые претендует Япония, состоится тур. Проект будет осуществлен в рамках совместной хозяйственной деятельности на этих островах.

Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.