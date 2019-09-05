Кузбасс подписал соглашение с Федеральным агентством по туризму на ВЭФ-2019

КЕМЕРОВО, 5 сен – РИА Новости. Правительство Кемеровской области-Кузбасса подписало соглашение с Федеральным агентством по туризму на площадке Пятого Восточно-экономического форума, сообщает пресс-служба региона.

"Подписи в документе поставили губернатор Сергей Цивилев и руководитель агентства Зарина Догузова. Предмет соглашения — создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма как одной из отраслей экономики страны. Стороны договорились совместно определять и координировать направления деятельности по вопросам развития туризма в Кузбассе", – говорится в сообщении.

"В Кузбассе удивительная природа. На территории региона расположены горы и равнины, реки и озера, леса. Развитая транспортная инфраструктура позволяет обеспечить доступность интересных мест. Сегодня мы меняем подход: стремимся, чтобы Кузбасс был не только мощным промышленным регионом, но и мощным туристическим. Нам нельзя не использовать те ресурсы, которые создала сама природа", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

"Внутренний туризм — одно из приоритетных направлений работы, на котором мы сосредоточили максимум усилий. Причем, туризм в нашей стране необходимо развивать, прежде всего, для наших граждан. Если у нас будет комфортно отдыхать самим россиянам, то это привлечет и иностранных граждан. Но первостепенная наша задача — обеспечить качественный отдых жителей России", — приводятся в пресс-релизе слова Догузовой.

Отмечается, что, согласно документу, правительство Кемеровской области-Кузбасса обязуется вести работу по формированию благоприятных социально-экономических условий для развития туризма в регионе, участвовать в разработке и реализации отраслевых целевых программ Федерального агентства по туризму, включающих вопросы освоения туристских ресурсов на территории области, направлять своих представителей для участия в российских и международных конференциях, семинарах, выставках и иных мероприятиях, организуемых Федеральным агентством по туризму.

Кроме того, Кузбасс должен проводить исследование состояния туристского рынка и предоставлять определенные сведения в Федеральное агентство по туризму, предоставлять статистические данные в сфере туризма, привлекать представителей агентства к участию в конференциях, семинарах, симпозиумах, выставках, ярмарках, фестивалях туристской направленности, проводимых на территории Кузбасса, участвовать в программах по подготовке кадров для туристской индустрии в РФ, содействовать агентству в формировании специализированных банков данных по направлениям сотрудничества.

"Стороны договорились, что Федеральное агентство по туризму будет оказывать содействие в продвижении туристского продукта Кемеровской области-Кузбасса на внутреннем и мировом туристских рынках, привлекать представителей правительства Кемеровской области-Кузбасса к участию в российских и международных конференциях, семинарах, выставках и иных мероприятиях, организуемых агентством", – говорится в сообщении.

Отмечается, что агентство окажет помощь правительству Кузбасса в разработке и реализации программ развития туризма, в продвижении инвестиционных проектов, в развитии международного сотрудничества и реализации межрегиональных и трансграничных туристских проектов, а также будет привлекать представителей правительства Кемеровской области к участию в работе создаваемых координационных, совещательных, экспертных и других органов с целью решения вопросов, связанных с развитием туризма на территории региона", – уточняется в сообщении.