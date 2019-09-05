Новак: интерес иностранцев к шельфу Арктики зависит от условий работы

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Интерес иностранных компаний к работе на шельфе Арктики зависит от условий разработки и источников финансирования, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума.

"Все будет зависеть в первую очередь от привлекательности условий разработки и источников финансирования. Потому что на сегодняшний день фактически проекты на арктическом шельфе либо с отрицательной, как я сегодня говорил на панели, стоимостью, либо с небольшим IRR, которые не позволяют этим проектам конкурировать с другими проектами", - ответил Новак на вопрос, насколько иностранные компании могут проявить интерес к шельфу при нынешней цене на нефть и трудоемкости.

"Это нужно создать условия, такие поручения даны - подготовить соответствующие предложения, и при подготовке, выработке, принятии таких решений мы сможем говорить детально, какие возможности есть по привлечению инвестиций", - пояснил Новак.

Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев на совещании в конце августа приняли решение о подготовке законопроекта, предусматривающего расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики (сейчас это право есть лишь у "Газпрома" и "Роснефти"). Расширение доступа обсуждалось только в контексте еще нераспределенных 10% лицензий на шельфе. Ранее Трутнев предлагал допустить к работе на арктическом шельфе РФ иностранные и частные компании по норвежской модели - в консорциуме с госкомпанией-оператором.