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РИА Новости
Восточный экономический форум

Новак: интерес иностранцев к шельфу Арктики зависит от условий работы

10:10 05.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Министр энергетики РФ Александр Новак во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. 28 июня 2019
Министр энергетики РФ Александр Новак во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Интерес иностранных компаний к работе на шельфе Арктики зависит от условий разработки и источников финансирования, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума.
"Все будет зависеть в первую очередь от привлекательности условий разработки и источников финансирования. Потому что на сегодняшний день фактически проекты на арктическом шельфе либо с отрицательной, как я сегодня говорил на панели, стоимостью, либо с небольшим IRR, которые не позволяют этим проектам конкурировать с другими проектами", - ответил Новак на вопрос, насколько иностранные компании могут проявить интерес к шельфу при нынешней цене на нефть и трудоемкости.
Председатель правления ПАО НОВАТЭК Леонид Михельсон
08:48Восточный экономический форум
Михельсон считает полезным расширить доступ компаний к арктическому шельфу
"Это нужно создать условия, такие поручения даны - подготовить соответствующие предложения, и при подготовке, выработке, принятии таких решений мы сможем говорить детально, какие возможности есть по привлечению инвестиций", - пояснил Новак.
Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев на совещании в конце августа приняли решение о подготовке законопроекта, предусматривающего расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики (сейчас это право есть лишь у "Газпрома" и "Роснефти"). Расширение доступа обсуждалось только в контексте еще нераспределенных 10% лицензий на шельфе. Ранее Трутнев предлагал допустить к работе на арктическом шельфе РФ иностранные и частные компании по норвежской модели - в консорциуме с госкомпанией-оператором.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Арктический шельф. Архивное фото
Вчера, 08:51РИА Новости
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Восточный экономический форумАрктикаАлександр НовакВладивостокРоссияЭкономика
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