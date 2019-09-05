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РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму проект о численности аппарата КС

10:03 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗдание Конституционного суда РФ
Здание Конституционного суда РФ
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Здание Конституционного суда РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о регулировании численности сотрудников аппарата Конституционного суда, следует из электронной базы данных ГД.
Как поясняет кабмин, сейчас численность работников аппарата Конституционного суда нормативными правовыми актами не определена.
Конституционный суд РФ. Архивное фото
31 августа, 09:40РИА Новости
Правительство одобрило проект о численности сотрудников КС
"Законопроектом предлагается дополнить статью 111 федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" отсылочной нормой к федеральному закону о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Сообщается, что аналогичные нормы действуют в отношении работников аппаратов Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных судов и судебного департамента при Верховном суде РФ.
"Принятие предлагаемого законопроектом изменения позволит закрепить численность работников аппаратов органов судебной власти и судебной системы в одном нормативном правовом акте", - сообщается в документе.
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