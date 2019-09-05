Уилл Поултер сыграет одну из главных ролей в сериале "Властелин колец"

Для Уилла Поултера роль, в любом случае, - огромная победа, несмотря на то, что за последние годы он стал как никогда успешным. Актер сыграл в сериале Netflix "Черное зеркало: Брандашмыг" (2018 год), фильме Ари Астера "Солнцестояние" (2019 год) и еще нескольких проектах.