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РИА Новости
Культура

Уилл Поултер сыграет одну из главных ролей в сериале "Властелин колец"

11:08 05.09.2019
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© BenderSpink/New Line Cinema/Vincent Newman Entertainment (2013)Кадр из фильма "Мы-Миллеры"
Кадр из фильма Мы-Миллеры
© BenderSpink/New Line Cinema/Vincent Newman Entertainment (2013)
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Британский актер Уилл Поултер исполнит одну из главных ролей в предстоящем сериале Amazon "Властелин колец", сообщает Variety.
Пока неизвестно, кого сыграет Поултер. Шоураннеры фэнтези решили до последнего держать детали сюжета в секрете.
Для Уилла Поултера роль, в любом случае, - огромная победа, несмотря на то, что за последние годы он стал как никогда успешным. Актер сыграл в сериале Netflix "Черное зеркало: Брандашмыг" (2018 год), фильме Ари Астера "Солнцестояние" (2019 год) и еще нескольких проектах.
В июле также стало известно, что во "Властелине колец" может сняться австралийская актриса Маркелла Кавена, известная по мини-сериалу "Пикник у Висячей скалы".
Выход шоу запланирован на 2020 год.
Кадр из фильма Властелин колец: Братство кольца
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