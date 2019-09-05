Силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о 10 нарушениях со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 14 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики 56 мин, также вели огонь из зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия. "Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 201 единица", - добавил представитель ведомства.