Силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР сообщили о 10 нарушениях со стороны украинских силовиков.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 14 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.