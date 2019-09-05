При взрыве в Кабуле пострадали 13 человек

КАБУЛ/МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Тринадцать человек пострадали в результате взрыва в районе Кабула Шаш Дарак, в котором находятся правительственные здания, сообщил РИА Новости чиновник в министерстве здравоохранения Афганистана Низам ад-Дин Джалиль.

1TV со ссылкой на представителя МВД Насрата Рахими сообщил, что взрыв произошел в 10.10 по местному времени (8.40 мск). Ранее телеканалсо ссылкой на представителя МВД Насрата Рахими сообщил, что взрыв произошел в 10.10 по местному времени (8.40 мск).

"Тринадцать пострадавших прибыли в больницу к настоящему моменту", - заявил Джалиль.

"Нападение было совершено при помощи взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля... Полиция оцепила район", - говорится в заявлении Рахими.

Между тем, телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на источники, что целью взрыва был КПП управления национальной безопасности республики. Также телеканал сообщил со ссылкой на МВД, что в результате взрыва был нанесен материальный ущерб по меньшей мере 12 транспортным средствам.