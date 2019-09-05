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РИА Новости

При взрыве в Кабуле пострадали 13 человек

09:47 05.09.2019 (обновлено: 09:55 05.09.2019)
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© REUTERS / Omar SobhaniПрохожие осматривают место взрыва в Кабуле, Афганистан. 3 сентября 2019
Прохожие осматривают место взрыва в Кабуле, Афганистан. 3 сентября 2019
© REUTERS / Omar Sobhani
КАБУЛ/МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Тринадцать человек пострадали в результате взрыва в районе Кабула Шаш Дарак, в котором находятся правительственные здания, сообщил РИА Новости чиновник в министерстве здравоохранения Афганистана Низам ад-Дин Джалиль.
Ранее телеканал 1TV со ссылкой на представителя МВД Насрата Рахими сообщил, что взрыв произошел в 10.10 по местному времени (8.40 мск).
"Тринадцать пострадавших прибыли в больницу к настоящему моменту", - заявил Джалиль.
"Нападение было совершено при помощи взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля... Полиция оцепила район", - говорится в заявлении Рахими.
Между тем, телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на источники, что целью взрыва был КПП управления национальной безопасности республики. Также телеканал сообщил со ссылкой на МВД, что в результате взрыва был нанесен материальный ущерб по меньшей мере 12 транспортным средствам.
В районе Шаш Дарак располагаются штаб-квартира НАТО, посольство США и правительственные здания, в частности, министерство обороны.
Вид на город Кабул в Афганистане
09:09РИА Новости
В Кабуле прогремел взрыв в районе с правительственными зданиями
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