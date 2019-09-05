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РИА Новости

В "Ростехе" рассказали о переговорах с Минобороны по цене на Ми-28НМ

09:20 05.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВертолет Ми-28НМ
Вертолет Ми-28НМ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вертолет Ми-28НМ. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Для достижения договоренности с Минобороны по цене на вертолет Ми-28НМ холдинг "Вертолеты России" провел работу с поставщиками двигателей, радиоэлектронного оборудования, систем вооружения и так далее, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.
"Цена любого изделия, особенно такого высокотехнологичного, как новый боевой вертолет, всегда складывается из множества составляющих. Не в последнюю очередь вопрос зависит от поставок множества участников кооперации – в частности, двигателей, радиоэлектронного оборудования, систем вооружения и других дорогостоящих комплектующих. Холдинг "Вертолеты России" провел соответствующую работу вместе с поставщиками, что позволило утвердить финальную цену на продукцию, устраивающую как заказчика, так и производителя", - сказал Сердюков.
Председатель совета директоров авиастроительной компании Роствертол (холдинг Вертолеты России) Анатолий Сердюков на авиасалоне МАКС-2017. 18 июля 2017
Анатолий Сердюков
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Минобороны было намерено отказаться от закупок Ми-28НМ из-за его высокой цены. Позднее замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что ведомство пришло к соглашению с "Вертолетами России". В свою очередь глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский отметил, что доводы военных о цене на Ми-28НМ услышаны.
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Андрей БогинскийМи-28НМАлексей КриворучкоРостехАнатолий СердюковМоскваРоссияЭкономика
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