В "Ростехе" рассказали о переговорах с Минобороны по цене на Ми-28НМ

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Для достижения договоренности с Минобороны по цене на вертолет Ми-28НМ холдинг "Вертолеты России" провел работу с поставщиками двигателей, радиоэлектронного оборудования, систем вооружения и так далее, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.
"Цена любого изделия, особенно такого высокотехнологичного, как новый боевой вертолет, всегда складывается из множества составляющих. Не в последнюю очередь вопрос зависит от поставок множества участников кооперации – в частности, двигателей, радиоэлектронного оборудования, систем вооружения и других дорогостоящих комплектующих. Холдинг "Вертолеты России" провел соответствующую работу вместе с поставщиками, что позволило утвердить финальную цену на продукцию, устраивающую как заказчика, так и производителя", - сказал Сердюков.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Минобороны было намерено отказаться от закупок Ми-28НМ из-за его высокой цены. Позднее замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что ведомство пришло к соглашению с "Вертолетами России". В свою очередь глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский отметил, что доводы военных о цене на Ми-28НМ услышаны.