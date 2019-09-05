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РИА Новости
Восточный экономический форум

Медведчук оценил приглашение представителей России к работе в СЦКК

09:04 05.09.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук считает предложение о возвращении РФ к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) положительным моментом, необходимым для выполнения миссии СЦКК в полном объеме.
Ранее пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что представители Киева на заседании контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в Минске предложили РФ вернуться к работе в СЦКК.
"Это положительный момент, естественно. Потому что СЦКК давно работает без представителей (России - ред.), и я считаю, что для того, чтобы он выполнял свою миссию, которая возложена на него Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ и другими органами, в том числе, и руководством ОБСЕ, СЦКК должен действовать в полном составе, и в полном объеме (осуществлять - ред.) выполнение непосредственной функции по контролю за ситуацией, которая сегодня имеет место на линии соприкосновения и в районах, приближенных к этой линии", - сказал Медведчук в интервью телеканалу "Россия 24" на полях ВЭФ.
В середине декабря 2017 года МИД России сообщил, что российская сторона прекращает работу в рамках СЦКК. В министерстве тогда напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и создаст им условия для работы.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Представители миссии ОБСЕ и СЦКК попали под обстрел силовиков в селе Коминтерново на юге ДНР. 1 сентября 2019
Вчера, 22:21РИА Новости
В ДНР считают приглашение представителей России в СЦКК уловкой Киева
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Восточный экономический форумСЦККВиктор МедведчукДонбассРоссияУкраинаВ мире
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