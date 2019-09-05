Медведчук оценил приглашение представителей России к работе в СЦКК

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук считает предложение о возвращении РФ к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) положительным моментом, необходимым для выполнения миссии СЦКК в полном объеме.

Ранее пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что представители Киева на заседании контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в Минске предложили РФ вернуться к работе в СЦКК.

"Это положительный момент, естественно. Потому что СЦКК давно работает без представителей (России - ред.), и я считаю, что для того, чтобы он выполнял свою миссию, которая возложена на него Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ и другими органами, в том числе, и руководством ОБСЕ, СЦКК должен действовать в полном составе, и в полном объеме (осуществлять - ред.) выполнение непосредственной функции по контролю за ситуацией, которая сегодня имеет место на линии соприкосновения и в районах, приближенных к этой линии", - сказал Медведчук в интервью телеканалу "Россия 24" на полях ВЭФ.

В середине декабря 2017 года МИД России сообщил, что российская сторона прекращает работу в рамках СЦКК. В министерстве тогда напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и создаст им условия для работы.