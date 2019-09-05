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РИА Новости

Сердюков рассказал, когда серийные Су-57 получат двигатели второго этапа

09:02 05.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 . Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Опытные образцы двигателя второго этапа для истребителя пятого поколения Су-57 проходят ресурсные и специальные испытания, а после завершения опытно-конструкторских работ встанут на серийные машины, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.
"Создание двигателя 2-го этапа для самолета Су-57 планируется завершить в согласованные с заказчиком сроки. В настоящий момент выполняются испытания опытных образцов двигателя, проводятся ресурсные и специальные виды испытаний. Установка на серийные самолеты станет возможной после завершения ОКР", - сказал Сердюков.
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"Аргумент". Востоковед прокомментировала планы Турции по закупке Су-57Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам истребителей Су-57. Как отметила в эфире радио Sputnik политолог, востоковед Карине Геворгян, турецкий лидер по-прежнему демонстрирует независимую позицию.
Су-57 (ранее ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
Контракт на поставку ВКС РФ 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". Первая серийная машина будет поставлена военным в этом году.
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Су-57РостехАнатолий СердюковРоссияЭкономика
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