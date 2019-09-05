Сердюков рассказал, когда серийные Су-57 получат двигатели второго этапа

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Опытные образцы двигателя второго этапа для истребителя пятого поколения Су-57 проходят ресурсные и специальные испытания, а после завершения опытно-конструкторских работ встанут на серийные машины, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.

"Создание двигателя 2-го этапа для самолета Су-57 планируется завершить в согласованные с заказчиком сроки. В настоящий момент выполняются испытания опытных образцов двигателя, проводятся ресурсные и специальные виды испытаний. Установка на серийные самолеты станет возможной после завершения ОКР", - сказал Сердюков.

Су-57 (ранее ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.