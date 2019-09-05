В ДНР заявили об уничтожении беспилотника силовиков

ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики сбило ударный беспилотник украинских силовиков на юге ДНР, он направлялся в сторону, где работали сотрудники миссии ОБСЕ по фиксации последствий обстрела села Коминтерново, заявили в четверг журналистам в Народной милиции республики.

"Вчера в 11.50 (совпадает с мск) в ходе обеспечения безопасности работы сотрудников СММ ОБСЕ в Коминтерново (под контролем ДНР - ред.) по фиксации последствий обстрелов с украинской стороны, нашими наблюдателями ПВО был замечен ударный беспилотный летательный аппарат с подвешенным к нему боеприпасом, летевший со стороны украинских позиций к месту работы сотрудников миссии", - сказал представитель Народной милиции.

По его словам, ударный беспилотник был сбит. В ведомстве отметили, что это уже третий случай покушения украинских оккупантов на жизнь представителей СММ ОБСЕ. "Мы надеемся, что такие действия украинских силовиков не останутся незамеченными и ОБСЕ применит самые строгие меры воздействия к украинской стороне, посягающей на жизни мирных жителей Донбасса и международных наблюдателей", - добавил представитель ведомства.