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РИА Новости

В ДНР заявили об уничтожении беспилотника силовиков

09:01 05.09.2019
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© Фото : U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy CarleУкраинские военные с беспилотным летательным аппаратом. Архивное фото
Украинские военные с беспилотным летательным аппаратом. Архивное фото
© Фото : U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle
ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики сбило ударный беспилотник украинских силовиков на юге ДНР, он направлялся в сторону, где работали сотрудники миссии ОБСЕ по фиксации последствий обстрела села Коминтерново, заявили в четверг журналистам в Народной милиции республики.
"Вчера в 11.50 (совпадает с мск) в ходе обеспечения безопасности работы сотрудников СММ ОБСЕ в Коминтерново (под контролем ДНР - ред.) по фиксации последствий обстрелов с украинской стороны, нашими наблюдателями ПВО был замечен ударный беспилотный летательный аппарат с подвешенным к нему боеприпасом, летевший со стороны украинских позиций к месту работы сотрудников миссии", - сказал представитель Народной милиции.
По его словам, ударный беспилотник был сбит. В ведомстве отметили, что это уже третий случай покушения украинских оккупантов на жизнь представителей СММ ОБСЕ. "Мы надеемся, что такие действия украинских силовиков не останутся незамеченными и ОБСЕ применит самые строгие меры воздействия к украинской стороне, посягающей на жизни мирных жителей Донбасса и международных наблюдателей", - добавил представитель ведомства.
Ранее в ДНР сообщали, что наблюдатели ОБСЕ и представители республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня попали под обстрел со стороны украинских силовиков на юге ДНР.
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