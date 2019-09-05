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РИА Новости
Война в Сирии

Движение "Альтернатива" опубликовало видео с пропавшим в Идлибе волонтером

09:00 05.09.2019
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ДАМАСК, 5 сен – РИА Новости. Волонтерское движение "Альтернатива" опубликовало в ночь на четверг видеообращение своего лидера Олега Мельникова, о пропаже которого в сирийской провинции Идлиб оно сообщало.
"Альтернатива" заявила 8 августа, что его руководитель Мельников вместе с "дружественной группой правозащитников" направился в приграничные районы провинции Идлиб, в условленное время на связь никто из группы не вышел. Позже движение заявило, что Мельников жив и "выполнил задание". Движение утверждало, что Мельников с группой скрываются в "конспиративном месте", так как местные бандформирования якобы объявили награду за жизнь руководителя "Альтернативы". Посольство РФ в Сирии тогда сообщало РИА Новости, что продолжает проверку информации о том, что Мельников жив и скрывается от боевиков.
Руководитель движения Альтернатива Олег Мельников
14 августа, 14:38РИА Новости
Источник предположил местонахождение пропавшего в Сирии волонтера
"Мы практически все целы и живы, у нас в целом не так уж плохо обстоят дела. Я успел за это время похудеть", - говорит в опубликованном на Youtube видео улыбающийся Мельников.
Он пообещал "впоследствии рассказать много важного... что мы отсюда унесли", отметив, что много информации сейчас передать не может.
"Мы помогли тем, кто нуждался", - заявил Мельников, отметив, что пока ничего об этом рассказать нельзя. "Я надеюсь, что в ближайшее время мы окажемся дома, в безопасности", - говорит правозащитник. При этом никакой информации о времени и месте съемок не приводится.
Оперативным комментарием посольства РФ в Сирии по поводу ситуации РИА Новости пока не обладает.
Помощник Мельникова Максим Ваганов ранее сообщал РИА Новости, что контактов с сирийскими властями пока не было. Он отмечал, что цель поездки – "поиск семьи", также Мельников собирался узнать о состоянии военнопленных.
Ранее движение сообщало, что намерено искать в Сирии пропавших без вести граждан России, а также "виновных в похищении" российского путешественника Константина Журавлева, находившегося в плену у сирийских боевиков с 2013 по 2016 годы.
Волонтерская правозащитная организация "Альтернатива" борется с современным рабством в различных его видах. По данным организации, с 2011 года ею освобождены более 1300 человек.
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3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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