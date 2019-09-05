Красный Крест направил в Донбасс девять грузовиков с гуманитарной помощью

КИЕВ, 5 сен - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донбасс девять грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали девять грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены гигиенические и продуктовые наборы, строительные материалы общим весом 166,55 тонны", - говорится в сообщении.

Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.