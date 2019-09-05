Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T08:53Z
https://ria.ru/20190905/1558325381.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152674/26/1526742615_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_23e7370e5ab32f39442b346171912e0c.jpg
РИА Новости

Красный Крест направил в Донбасс девять грузовиков с гуманитарной помощью

08:53 05.09.2019
73
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Красного Креста на востоке Украины. Архивное фото
Автомобиль Красного Креста на востоке Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 5 сен - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донбасс девять грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали девять грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены гигиенические и продуктовые наборы, строительные материалы общим весом 166,55 тонны", - говорится в сообщении.
Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019
Вчера, 19:13РИА Новости
В ДНР рассказали об условиях, необходимых для установления мира в Донбассе
001000
Обсудить 0
ДонбассМеждународный комитет Красного КрестаВ мире
Рекомендуем
Джакарта
Власти Индонезии восстановили интернет в Папуа после беспорядков
РИА
Новости
Клещи в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области
Глава российской фармкомпании предложил "уговорить" клещей не размножаться
Столица Южной Осетии город Цхинвал
Новый блокпост Грузия возводит на своей территории, заявили в Цхинвале
Вид на город Кабул в Афганистане
В Кабуле прогремел взрыв в районе с правительственными зданиями
Лента
новостей
Здание Совета Европы в Страсбурге
На заседании комиссии ПАСЕ обсудят доклад о положении крымских татар
Штурмовик Су-25
"Черные ящики" разбившегося Су-25 доставили в Москву для расшифровки
Пассажирский самолет в небе
В Воронеже экстренно сел самолет, летевший в Петербург
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
МС-21 имеет около 200 твердых заказов, заявил Мантуров
Охотничье ружье
Житель Приамурья во время охоты случайно застрелил отца
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил совпадение геополитических интересов России и Китая
Директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков
Россия и Китай согласовали контракт на создание тяжелого вертолета
Экспериментальный гражданский вертолет Ка-62
Серийное производство легкого вертолета Ка-62 запустят до конца года
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук оценил приглашение представителей России к работе в СЦКК
Пожарная машина в Афинах
Более 100 пожарных, добровольцы и авиация тушат пожар в окрестностях Афин
Украинские военные с беспилотным летательным аппаратом. Архивное фото
В ДНР заявили об уничтожении беспилотника силовиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43Законопроект об экстрадиции в Гонконге отзовут в октябре без голосования
09:40В Гонконге заявили о поддержке Пекином решения по закону об экстрадиции
09:35Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными
09:34Регионы Дальнего Востока будут развивать круизные маршруты
09:33В Японии грузовик столкнулся с поездом
09:32Канадский двигатель на "Ансате" заменят в 2023 году, заявил Сердюков
09:32Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время
09:31Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря
09:29Южная Осетия возведет свой блокпост у села на границе с Грузией
09:25Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
09:20Власти Индонезии восстановили интернет в Папуа после беспорядков
09:20В "Ростехе" рассказали о переговорах с Минобороны по цене на Ми-28НМ
09:19В ДНР назвали возможную причину взрыва на шахте в Донецке
09:19Samsung с 6 сентября начнет продавать гибкий Galaxy Fold
09:15На заседании комиссии ПАСЕ обсудят доклад о положении крымских татар
09:12"Черные ящики" разбившегося Су-25 доставили в Москву для расшифровки
09:10Свыше 7,5 тысячи человек трудоустроят на верфи "Звезда" к 2023 году
09:10В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
09:09В Кабуле прогремел взрыв в районе с правительственными зданиями
09:08Более 100 пожарных, добровольцы и авиация тушат пожар в окрестностях Афин
Лента новостейМолния