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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин отметил совпадение геополитических интересов России и Китая

08:48 05.09.2019 (обновлено: 09:17 05.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
ОСТОВ РУССКИЙ (Приморский край), 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад китайских партнеров в экономику Дальнего Востока и совпадение геополитических интересов двух государств.
"Мне очень приятно, что, во-первых, китайские партнеры являются самыми крупными инвесторами в экономику региона, а, во-вторых, самое главное, что мы не просто говорим о совпадении наших геополитических интересов, что, безусловно, очень важно, а занимаемся конкретной работой, добиваемся хороших результатов, видим перспективы и уверенно идем вперед", - заявил Путин на встрече с вице-премьером КНР Ху Чуньхуа на полях ВЭФ.
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Российский лидер отметил сотрудничество в конкретных направлениях.
"Активно работаем в укреплении международных институтов и систем безопасности. Сотрудничаем в военной сфере и активно согласовываем наши позиции на международной арене", - сказал он.
Он также попросил передать привет председателю КНР. "Прошу вас передать самый искренний и дружеский привет председателю Си Цзиньпину", - сказал Путин.
В свою очередь, вице-премьер Госсовета передал Путину привет от лидера КНР и пообещал выполнить пожелание российского президента.
Чу Хуньхуа также отметил, что обе стороны уделяют большое внимание поставкам сельхозпродукции в Китай, по его мнению, такое сотрудничество "очень многообещающее", кроме того, существуют другие точки роста в сфере экономического сотрудничества.
"Например, транснациональная электронная коммерция. Мы знаем, что для этого необходимо повышать уровень упрощения оформления таможенных процедур. И мы уверены в достижении этой цели, которую вы с председателем Си Цзиньпином поставили перед нами", - заявил Чу Хуньхуа.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин. 26 апреля 2019
01:31РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Китая
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Восточный экономический форумХу ЧуньхуаВладимир ПутинКитайРоссияЭкономика
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