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РИА Новости
Восточный экономический форум

Михельсон считает полезным расширить доступ компаний к арктическому шельфу

08:48 05.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель правления ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон
Председатель правления ПАО НОВАТЭК Леонид Михельсон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель правления ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон в кулуарах ВЭФ-2019 сообщил журналистам, что считает полезным для РФ обсуждаемый допуск к проектам на шельфе Арктики частных и иностранных компаний.
"То, что сейчас обсуждается, если будет, для России я считаю полезным", - ответил Михельсон на вопрос о его отношении к расширению круга допущенных к проектам на шельфе Арктики.
Председатель правления, член совета директоров ПАО НОВАТЭК Леонид Михельсон
5 апреля, 14:27РИА Новости
Михельсон рассказал о добыче газового конденсата на "Арктик СПГ — 2"
Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев на совещании в конце августа приняли решение о подготовке законопроекта, предусматривающего расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики (сейчас это право есть лишь у "Газпрома" и "Роснефти"). Расширение доступа обсуждалось только в контексте еще нераспределенных 10% лицензий на шельфе. Ранее Трутнев предлагал допустить к работе на арктическом шельфе РФ иностранные и частные компании по норвежской модели - в консорциуме с госкомпанией-оператором.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумАрктикаЛеонид МихельсонНоватэкРоссияЭкономика
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