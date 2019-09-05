Михельсон считает полезным расширить доступ компаний к арктическому шельфу

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон в кулуарах ВЭФ-2019 сообщил журналистам, что считает полезным для РФ обсуждаемый допуск к проектам на шельфе Арктики частных и иностранных компаний.

"То, что сейчас обсуждается, если будет, для России я считаю полезным", - ответил Михельсон на вопрос о его отношении к расширению круга допущенных к проектам на шельфе Арктики.

Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев на совещании в конце августа приняли решение о подготовке законопроекта, предусматривающего расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики (сейчас это право есть лишь у "Газпрома" и "Роснефти"). Расширение доступа обсуждалось только в контексте еще нераспределенных 10% лицензий на шельфе. Ранее Трутнев предлагал допустить к работе на арктическом шельфе РФ иностранные и частные компании по норвежской модели - в консорциуме с госкомпанией-оператором.