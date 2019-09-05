Россия и Китай согласовали контракт на создание тяжелого вертолета

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия и Китай согласовали контрактные документы на создание тяжелого вертолета, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.

"Вертолеты России" и компания Avicopter действительно завершили переговоры по контракту на создание тяжелого вертолета и согласовали все контрактные документы. Сейчас контракт проходит процедуру одобрения в государственных органах Китайской Народной Республики. Мы надеемся на его подписание в ближайшее время", - сказал Сердюков.

Ранее генеральный директор компании "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский выразил надежду, что окончательное решение по совместному созданию Россией и Китаем тяжёлого вертолета может быть принято до конца года.

Рамочное соглашение о сотрудничестве по проекту передового тяжелого вертолета холдинг "Вертолеты России" и Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC) подписали в мае 2016 года.