Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T08:47Z
https://ria.ru/20190905/1558325188.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155821/03/1558210346_0:65:1248:767_1036x0_80_0_0_9f5f95e72f0bc0f59a6f567c44d13646.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Россия и Китай согласовали контракт на создание тяжелого вертолета

08:47 05.09.2019
204
© Фото : предоставлено пресс-службой РостехаДиректор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков
Директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростеха
Директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия и Китай согласовали контрактные документы на создание тяжелого вертолета, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.
"Вертолеты России" и компания Avicopter действительно завершили переговоры по контракту на создание тяжелого вертолета и согласовали все контрактные документы. Сейчас контракт проходит процедуру одобрения в государственных органах Китайской Народной Республики. Мы надеемся на его подписание в ближайшее время", - сказал Сердюков.
Ранее генеральный директор компании "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский выразил надежду, что окончательное решение по совместному созданию Россией и Китаем тяжёлого вертолета может быть принято до конца года.
Рамочное соглашение о сотрудничестве по проекту передового тяжелого вертолета холдинг "Вертолеты России" и Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC) подписали в мае 2016 года.
Экспериментальный гражданский вертолет Ка-62
08:36Восточный экономический форум
Серийное производство легкого вертолета Ка-62 запустят до конца года
Спрос на новую машину в Китае, по оценкам, может составить более 200 вертолетов до 2040 года. Взлетная масса AHL, предположительно, составит 38 тонн. Вертолет будет приспособлен для круглосуточной эксплуатации в жарком климате, в высокогорье и при любой погоде.
600000
Обсудить 0
Восточный экономический форумВертолеты РоссииРостехАнатолий СердюковКитайРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил совпадение геополитических интересов России и Китая
РИА
Новости
Экспериментальный гражданский вертолет Ка-62
Серийное производство легкого вертолета Ка-62 запустят до конца года
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Сердюков рассказал, когда серийные Су-57 получат двигатели второго этапа
Председатель правления ПАО НОВАТЭК Леонид Михельсон
Михельсон считает полезным расширить доступ компаний к арктическому шельфу
Лента
новостей
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
МС-21 имеет около 200 твердых заказов, заявил Мантуров
Директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков
Сердюков назвал количество руководителей в ОАК избыточным
Охотничье ружье
Житель Приамурья во время охоты случайно застрелил отца
Вертолет Ка-226Т в раскраске для индийской армии, представленный компанией Вертолеты России на V Восточном экономическом форуме
В ФСВТС рассказали о контракте на производство Ка-226 для Индии
Информационные технологии
Тонкий лед цифровой экономики: ученые создали руководство для бизнеса
На площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Россия предложила Индии межправсоглашение на постройку шести подлодок
Игорь Сечин
"Роснефть" предлагает Японии участие в 15 перспективных проектах
Международный аэропорт Воронеж
Рейс Воронеж-Пулково совершит аварийную посадку из-за неисправности
Вид на город Кабул в Афганистане
В Кабуле прогремел взрыв в районе с правительственными зданиями
Пассажирский самолет в небе
В Воронеже экстренно сел самолет, летевший в Петербург
Российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Россия и Малайзия ведут переговоры о возможной закупке партии новых МиГ-35
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43Адвокат: подвижек в вопросе обмена заключенными между Москвой и Киевом нет
09:43Законопроект об экстрадиции в Гонконге отзовут в октябре без голосования
09:40В Гонконге заявили о поддержке Пекином решения по закону об экстрадиции
09:35Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными
09:34Регионы Дальнего Востока будут развивать круизные маршруты
09:33В Японии грузовик столкнулся с поездом
09:32Канадский двигатель на "Ансате" заменят в 2023 году, заявил Сердюков
09:32Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время
09:31Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря
09:29Южная Осетия возведет свой блокпост у села на границе с Грузией
09:25Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
09:20Власти Индонезии восстановили интернет в Папуа после беспорядков
09:20В "Ростехе" рассказали о переговорах с Минобороны по цене на Ми-28НМ
09:19В ДНР назвали возможную причину взрыва на шахте в Донецке
09:19Samsung с 6 сентября начнет продавать гибкий Galaxy Fold
09:15На заседании комиссии ПАСЕ обсудят доклад о положении крымских татар
09:12"Черные ящики" разбившегося Су-25 доставили в Москву для расшифровки
09:10Свыше 7,5 тысячи человек трудоустроят на верфи "Звезда" к 2023 году
09:10В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
09:09В Кабуле прогремел взрыв в районе с правительственными зданиями
Лента новостейМолния