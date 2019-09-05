В ЦИК рассказали, когда не нужна графа "против всех"

Отвечая на вопрос издания, поддерживает ли она возвращение в бюллетень графы "против всех", Памфилова ответила, что в 90-е годы она была одним из инициаторов введения этой графы, но сейчас другие времена и это надо обсуждать с экспертами.

"Когда есть высокий уровень конкуренции и в избирательной кампании представлены интересы всех групп населения, тогда эта графа не нужна. И другое дело, если избиратели не видят своего кандидата в бюллетене, но они активны и хотят выразить свою гражданскую позицию по этому поводу, тогда графа "против всех" очень актуальна", - сказала Памфилова.