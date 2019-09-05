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РИА Новости

В ЦИК рассказали, когда не нужна графа "против всех"

08:44 05.09.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЧлен участковой избирательной комиссии пломбирует избирательную урну
Член участковой избирательной комиссии пломбирует избирательную урну
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Член участковой избирательной комиссии пломбирует избирательную урну . Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Когда в избирательной кампании представлены интересы всех групп населения и есть высокий уровень конкуренции, графа "против всех" не нужна, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в интервью газете "Коммерсантъ".
Отвечая на вопрос издания, поддерживает ли она возвращение в бюллетень графы "против всех", Памфилова ответила, что в 90-е годы она была одним из инициаторов введения этой графы, но сейчас другие времена и это надо обсуждать с экспертами.
Глава ЦИК Элла Памфилова
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"Когда есть высокий уровень конкуренции и в избирательной кампании представлены интересы всех групп населения, тогда эта графа не нужна. И другое дело, если избиратели не видят своего кандидата в бюллетене, но они активны и хотят выразить свою гражданскую позицию по этому поводу, тогда графа "против всех" очень актуальна", - сказала Памфилова.
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ЦИКЭлла ПамфиловаРоссияПолитика
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