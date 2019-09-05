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РИА Новости
Восточный экономический форум

Глава российской фармкомпании предложил "уговорить" клещей не размножаться

08:42 05.09.2019 (обновлено: 08:47 05.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКлещи в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области
Клещи в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава компании "Р-Фарм" Алексей Репик предложил генетически отредактировать дальневосточных энцефалитных клещей, "уговорив" их не размножаться или не переносить вирус.
"Последняя статья, которая произвела на меня большое впечатление - про возможность использования геномного редактирования в применении комара-переносчика малярии", - сказал Репик на сессии Восточного экономического форума.
Клещ
29 июля, 15:44РИА Новости
В Подмосковье две тысячи человек обратились с жалобами на укусы клещей
"Если мы можем решить проблему малярии через генетическое редактирование комара, почему бы нам не попробовать уговорить клеща перестать размножаться или переносить патогенные биологические угрозы, которые негативно сказываются на населении Дальнего Востока", - предложил глава фармацевтической компании.
Он также напомнил, что по сравнению со среднероссийскими показателями клещевой энцефалит на Дальнем Востоке вызывает наибольшее количество летальных исходов.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумАлексей РепикДальний ВостокР-фармРоссияОбщество
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