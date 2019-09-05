Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T08:37Z
https://ria.ru/20190905/1558324866.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151559/13/1515591353_0:0:4640:2610_1036x0_80_0_0_538e217ea3f8b0178bbd70ba2c863451.jpg
РИА Новости

Афганские военные ликвидировали более 40 талибов и "теневого губернатора"

08:37 05.09.2019
269
© AP Photo / Shah MaraiАфганские военные в Кабуле
Афганские военные в Кабуле
© AP Photo / Shah Marai
Афганские военные в Кабуле. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Более 40 бойцов движения "Талибан" и назначенный талибами "теневой губернатор" провинции Баглан Мула Обайдулла были ликвидированы в результате авиаударов в городе Пули-Хумри на севере Афганистана, сообщило минобороны страны.
Ранее сообщалось, что в среду вооруженные силы Афганистана ликвидировали одного из ключевых лидеров радикального движения "Талибан" Мулави Хайбатуллу Ахундзаду, известного как мулла Хайбатулла.
Полицейские возле места взрыва в Кабуле, Афганистан. 7 августа 2019 года
3 сентября, 16:27РИА Новости
В Афганистане шесть военных погибли во время столкновений с талибами
"В результате авиаударов по Пули-Хумри были убиты Мула Обайдулла, теневой губернатор "Талибана" в провинции Баглан. вместе с 45 другими террористами-талибами", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
140100
Обсудить 1
АфганистанТалибанВ мире
Рекомендуем
Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад
Премьер Малайзии не исключил, что обсудит MH17 с Путиным во Владивостоке
РИА
Новости
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала возможность продления санкций ЕС
Вид на город Кабул в Афганистане
В Кабуле прогремел взрыв в районе с правительственными зданиями
Вид с моря на Гонконг
В Гонконге заявили о поддержке Пекином решения по закону об экстрадиции
Лента
новостей
Украинские военные с беспилотным летательным аппаратом. Архивное фото
В ДНР заявили об уничтожении беспилотника силовиков
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов
Террористы не найдут укрытия в странах ШОС, заявил генсек организации
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Магадане будут судить подбросивших наркотики полицейских
Экспериментальный гражданский вертолет Ка-62
Серийное производство легкого вертолета Ка-62 запустят до конца года
Сейсмограф. Архивное фото
В районе Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6
Клещи в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области
Глава российской фармкомпании предложил "уговорить" клещей не размножаться
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев
Сергеев раскритиковал приказ отчитываться о контактах с зарубежными учеными
Премьер-министр Малайзии Махатхир
Малайзия не стремится к участию в военных учениях в регионе, заявил премьер
Директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков
Сердюков назвал количество руководителей в ОАК избыточным
Павел Зенькович. Архивное фото
В Минпросвещения рассказали о новом порядке формирования перечня учебников
Столица Южной Осетии город Цхинвал
Новый блокпост Грузия возводит на своей территории, заявили в Цхинвале
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43Адвокат: подвижек в вопросе обмена заключенными между Москвой и Киевом нет
09:43Законопроект об экстрадиции в Гонконге отзовут в октябре без голосования
09:40В Гонконге заявили о поддержке Пекином решения по закону об экстрадиции
09:35Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными
09:34Регионы Дальнего Востока будут развивать круизные маршруты
09:33В Японии грузовик столкнулся с поездом
09:32Канадский двигатель на "Ансате" заменят в 2023 году, заявил Сердюков
09:32Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время
09:31Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря
09:29Южная Осетия возведет свой блокпост у села на границе с Грузией
09:25Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
09:20Власти Индонезии восстановили интернет в Папуа после беспорядков
09:20В "Ростехе" рассказали о переговорах с Минобороны по цене на Ми-28НМ
09:19В ДНР назвали возможную причину взрыва на шахте в Донецке
09:19Samsung с 6 сентября начнет продавать гибкий Galaxy Fold
09:15На заседании комиссии ПАСЕ обсудят доклад о положении крымских татар
09:12"Черные ящики" разбившегося Су-25 доставили в Москву для расшифровки
09:10Свыше 7,5 тысячи человек трудоустроят на верфи "Звезда" к 2023 году
09:10В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
09:09В Кабуле прогремел взрыв в районе с правительственными зданиями
Лента новостейМолния