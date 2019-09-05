Афганские военные ликвидировали более 40 талибов и "теневого губернатора"

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Более 40 бойцов движения "Талибан" и назначенный талибами "теневой губернатор" провинции Баглан Мула Обайдулла были ликвидированы в результате авиаударов в городе Пули-Хумри на севере Афганистана, сообщило минобороны страны.

Ранее сообщалось, что в среду вооруженные силы Афганистана ликвидировали одного из ключевых лидеров радикального движения "Талибан" Мулави Хайбатуллу Ахундзаду, известного как мулла Хайбатулла.

"В результате авиаударов по Пули-Хумри были убиты Мула Обайдулла, теневой губернатор "Талибана" в провинции Баглан. вместе с 45 другими террористами-талибами", - говорится в сообщении ведомства в Twitter

As result of #airstrikes on Pol-e-Khomri, Mula Obaidullah the #Taliban shadow governor for #Baghlan province with 45 other Taliban terrorists were killed. #TimesUp4Terrorists pic.twitter.com/2LRxYSFWGa — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) September 5, 2019

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.