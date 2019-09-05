Якутия и "Алроса" заключили на ВЭФ соглашение о газификации города Удачный

ЯКУТСК, 5 сен – РИА Новости. Власти Якутии и "Алроса" заключили на Восточном экономическом форуме соглашение о газификации города Удачный Мирнинского района, у которого располагается один из алмазных рудников компании, строительство начнется в 2020 году, сообщает в четверг пресс-служба алмазодобывающего гиганта.

Сейчас теплоснабжение и горячее водоснабжение Удачного осуществляются только с использованием электроэнергии. При этом существующая электросетевая инфраструктура не обеспечивает бесперебойного энергоснабжения.

"На Восточном экономическом форуме "Алроса" и правительство республики Саха (Якутия) заключили соглашение о сотрудничестве по реализации проекта газификации муниципального образования "Город Удачный" Мирнинского района Якутии. Документ подписали генеральный директор "Алроса" Сергей Иванов и председатель правительства республики Владимир Солодов", - рассказали в компании.

Планируется перевести котельное оборудование города и ряд объектов компании с электричества на природный газ. Для этого построят магистральный газопровод Айхал - Удачный протяженностью 60 километров, газораспределительную станцию, внутригородские газовые сети к объектам газопотребления, две газовые котельные, газовые калориферные для нагрева шахтного воздуха подземного рудника "Удачный". Кроме того, реконструируют тепловые сети Удачного.

"Строительство планируется начать во втором полугодии 2020 года, а завершить – к началу отопительного сезона 2023 года. Первоначальные капитальные вложения составят около 5,8 миллиардов рублей", - сообщили в пресс-службе.

По расчетам, с 2028 года, когда инвестпроект окупится, стоимость теплоснабжения в города упадет более чем в три раза.