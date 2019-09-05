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РИА Новости
Восточный экономический форум

Якутия и "Алроса" заключили на ВЭФ соглашение о газификации города Удачный

08:20 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Участники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
ЯКУТСК, 5 сен – РИА Новости. Власти Якутии и "Алроса" заключили на Восточном экономическом форуме соглашение о газификации города Удачный Мирнинского района, у которого располагается один из алмазных рудников компании, строительство начнется в 2020 году, сообщает в четверг пресс-служба алмазодобывающего гиганта.
Сейчас теплоснабжение и горячее водоснабжение Удачного осуществляются только с использованием электроэнергии. При этом существующая электросетевая инфраструктура не обеспечивает бесперебойного энергоснабжения.
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"На Восточном экономическом форуме "Алроса" и правительство республики Саха (Якутия) заключили соглашение о сотрудничестве по реализации проекта газификации муниципального образования "Город Удачный" Мирнинского района Якутии. Документ подписали генеральный директор "Алроса" Сергей Иванов и председатель правительства республики Владимир Солодов", - рассказали в компании.
Планируется перевести котельное оборудование города и ряд объектов компании с электричества на природный газ. Для этого построят магистральный газопровод Айхал - Удачный протяженностью 60 километров, газораспределительную станцию, внутригородские газовые сети к объектам газопотребления, две газовые котельные, газовые калориферные для нагрева шахтного воздуха подземного рудника "Удачный". Кроме того, реконструируют тепловые сети Удачного.
"Строительство планируется начать во втором полугодии 2020 года, а завершить – к началу отопительного сезона 2023 года. Первоначальные капитальные вложения составят около 5,8 миллиардов рублей", - сообщили в пресс-службе.
По расчетам, с 2028 года, когда инвестпроект окупится, стоимость теплоснабжения в города упадет более чем в три раза.
"Производственная деятельность "Алроса" имеет высокую энергоемкость. Реализация проекта приведет к снижению стоимости тепловой энергии в городе Удачный, послужит социально-экономическому развитию территории, а также обеспечит дополнительный доход республиканского бюджета за счет налоговых поступлений. При этом успех проекта будет во многом зависеть от скоординированных действий "Алроса" и администрации республики", – сказал Иванов.
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Восточный экономический форумАлросаЯкутияЭкономика
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