В Магадане будут судить подбросивших наркотики полицейских

МАГАДАН, 5 сен - РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников полиции, которые превысили полномочия, проникли в чужое жилище и заставили подбросить наркотики невиновному человеку, сообщает в четверг управление СК по региону.

"По версии следствия, в декабре 2018 года двое сотрудников отдельной роты патрульно-постовой службы полиции городского отдела внутренних дел, находясь на службе, в подъезде жилого дома задержали двух мужчин, после чего, превышая должностные полномочия, в нарушение установленного законом порядка провели их личный досмотр", - пишет СК.

"После этого сотрудники полиции, действуя против воли задержанных, незаконно проникли в квартиру, где временно проживали мужчины, и… провели в ней обыск в целях отыскания наркотических средств. В дальнейшем обвиняемые, используя свое служебное положение, путем угроз и шантажа склонили мужчин к приобретению через сеть Интернет наркотического средства, которое, по указанию полицейских, подбросили своему знакомому", - говорится в сообщении.

Экс-полицейские достоверно знали о невиновности мужчины, но задержали его и при досмотре в полиции обнаружили наркотик, что послужило основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела, сообщает СК.