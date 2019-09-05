Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T08:18Z
https://ria.ru/20190905/1558324255.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

В Магадане будут судить подбросивших наркотики полицейских

08:18 05.09.2019
509
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МАГАДАН, 5 сен - РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников полиции, которые превысили полномочия, проникли в чужое жилище и заставили подбросить наркотики невиновному человеку, сообщает в четверг управление СК по региону.
"По версии следствия, в декабре 2018 года двое сотрудников отдельной роты патрульно-постовой службы полиции городского отдела внутренних дел, находясь на службе, в подъезде жилого дома задержали двух мужчин, после чего, превышая должностные полномочия, в нарушение установленного законом порядка провели их личный досмотр", - пишет СК.
"После этого сотрудники полиции, действуя против воли задержанных, незаконно проникли в квартиру, где временно проживали мужчины, и… провели в ней обыск в целях отыскания наркотических средств. В дальнейшем обвиняемые, используя свое служебное положение, путем угроз и шантажа склонили мужчин к приобретению через сеть Интернет наркотического средства, которое, по указанию полицейских, подбросили своему знакомому", - говорится в сообщении.
Экс-полицейские достоверно знали о невиновности мужчины, но задержали его и при досмотре в полиции обнаружили наркотик, что послужило основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела, сообщает СК.
Зал судебных заседаний
Вчера, 14:55РИА Новости
На Урале въехавший в толпу людей экс-полицейский получил девять лет колонии
"В ходе предварительного расследования, в связи с вновь установленными обстоятельствами, следователи возбудили еще два уголовных дела в отношении обвиняемых, которые были соединены в одном производстве с основным уголовным делом. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
901131
Обсудить 1
МагаданПроисшествия
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Жительница Тувы убила родственницу, плохо присматривавшую за ее коровами
РИА
Новости
Охотничье ружье
Житель Приамурья во время охоты случайно застрелил отца
Вера Бегун и ее сожитель Станислав Бердников в суде
Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
МС-21 имеет около 200 твердых заказов, заявил Мантуров
Лента
новостей
Президент ОАО Российские железные дороги Олег Белозеров
Белозеров пригласил Иванова прокатиться на беспилотном поезде в 2021 году
Директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков
Сердюков назвал количество руководителей в ОАК избыточным
Машина Следственного комитета РФ
В Иркутской области двух подростков будут судить за убийство школьницы
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала возможность продления санкций ЕС
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
Министр юстиции РФ Александр Коновалов
Министр юстиции высказался за набор судей из адвокатов
Афганские военные в Кабуле
Афганские военные ликвидировали более 40 талибов и "теневого губернатора"
Машина Следственного комитета РФ
СК проверит инциденты с бандой подростков в Нижегородской области
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
Легенды и печали Байкала: что прячет остров самого глубокого озера планеты
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Волгоградской области один человек погиб, шесть пострадали в ДТП
Логотип компании BMW
Под Владимиром автомобиль BMW насмерть сбил двух детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43Адвокат: подвижек в вопросе обмена заключенными между Москвой и Киевом нет
09:43Законопроект об экстрадиции в Гонконге отзовут в октябре без голосования
09:40В Гонконге заявили о поддержке Пекином решения по закону об экстрадиции
09:35Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными
09:34Регионы Дальнего Востока будут развивать круизные маршруты
09:33В Японии грузовик столкнулся с поездом
09:32Канадский двигатель на "Ансате" заменят в 2023 году, заявил Сердюков
09:32Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время
09:31Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря
09:29Южная Осетия возведет свой блокпост у села на границе с Грузией
09:25Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
09:20Власти Индонезии восстановили интернет в Папуа после беспорядков
09:20В "Ростехе" рассказали о переговорах с Минобороны по цене на Ми-28НМ
09:19В ДНР назвали возможную причину взрыва на шахте в Донецке
09:19Samsung с 6 сентября начнет продавать гибкий Galaxy Fold
09:15На заседании комиссии ПАСЕ обсудят доклад о положении крымских татар
09:12"Черные ящики" разбившегося Су-25 доставили в Москву для расшифровки
09:10Свыше 7,5 тысячи человек трудоустроят на верфи "Звезда" к 2023 году
09:10В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
09:09В Кабуле прогремел взрыв в районе с правительственными зданиями
Лента новостейМолния