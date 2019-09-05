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РИА Новости

ЦИК представит предложения по смягчению муниципального фильтра в конце года

08:16 05.09.2019
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© Фото : пресс-центр ЦИК РоссииГлава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова
© Фото : пресс-центр ЦИК России
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пакет с предложениями по смягчению муниципального фильтра давно подготовлен и будет представлен в конце года, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в интервью газете "Коммерсант".
Ранее она уже выступала с обращением к регионам, где будут выборы 8 сентября, снизить муниципальный фильтр до 5% и призывала не держаться за него как за "политические костыли", чтобы отгонять конкурентов.
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Отвечая на вопрос газеты, будет ли ЦИК и дальше поддерживать снижение верхней планки муниципального фильтра с 10% до 5%, Памфилова ответила, что проблема давно назрела - и в ряде регионов, где фильтр очень высокий, его надо обязательно снижать.
Она подчеркнула, что муниципальный фильтр должен не допускать до выборов "случайных людей, криминальные структуры, политических проходимцев", но не ограничивать возможности кандидатов, за которыми есть реальная поддержка избирателей.
"Мы давно подготовили пакет с предложениями по смягчению муниципального фильтра и представим его законодателю в конце года. Также подумаем о том, как можно расширить возможности наблюдателей, привести их работу к единому знаменателю", - сказала Памфилова.
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Элла ПамфиловаЦИК РФРоссияПолитика
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